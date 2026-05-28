Предложен кандидат на замену Дюкову во главе РФС: «Футбол в России поменяется в лучшую сторону»

Юрист, агент Антон Смирнов хочет, чтобы Александра Дюкова во главе РФС сменил Курбан Бердыев.
«На Бердыева посмотрел под другим ракурсом. Он поменялся. В лучшую сторону, как мне кажется. Отлично выглядит, мысль мобильная, в материале, в теме.
Поставил бы Бердыева вместо Дюкова на пять лет, и футбол бы в России поменялся в лучшую сторону 100%. Руководство страны, Администрация Президента, потратьте три часа и поймeте, как я прав», – таковы опубликованные в телеграм-канале впечатления Смирнова от просмотра последнего большого интервью Бердыева.
- С 2024 года 73-летний Бердыев тренирует азербайджанский «Туран».
- В минувшем сезоне тренер привел товузцев к бронзовым медалям, давшим путевку в еврокубки.
- Дважды подряд Бердыев приводил «Рубин» к чемпионству в РПЛ.
Источник: «Бомбардир»