Предложен кандидат на замену Дюкову во главе РФС: «Футбол в России поменяется в лучшую сторону»

Юрист, агент Антон Смирнов хочет, чтобы Александра Дюкова во главе РФС сменил Курбан Бердыев.

«На Бердыева посмотрел под другим ракурсом. Он поменялся. В лучшую сторону, как мне кажется. Отлично выглядит, мысль мобильная, в материале, в теме.

Поставил бы Бердыева вместо Дюкова на пять лет, и футбол бы в России поменялся в лучшую сторону 100%. Руководство страны, Администрация Президента, потратьте три часа и поймeте, как я прав», – таковы опубликованные в телеграм-канале впечатления Смирнова от просмотра последнего большого интервью Бердыева.