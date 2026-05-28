Червиченко оценил игру «Спартака» в 2026 году

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результатах красно-белых в 2026 году.

«В этом году, не сезоне, а именно году, «Спартак» выглядит очень хорошо. Они сократили разрыв в таблице РПЛ до минимума, и очень жаль, что не смогли завоевать бронзовые медали. Но именно такие моменты относятся к тому, когда лихорадит. Казалось бы, уже всe, бронза в кармане, нужно было забить Махачкале, но «Спартак» не смог этого сделать.

Всe равно, на мой взгляд, у команды меньше всего провалов, чем у всех остальных клубов этой первой шестeрки», – сказал Червиченко.