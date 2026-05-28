«Балтика» может приобрести форварда «Ростова» и продать другого нападающего «Акрону»

«Балтика» заинтересована в нападающем «Ростова» Егоре Голенкове.
Калининградцы рассматривают его уже не первое трансферное окно, и именно этим летом вероятность перехода оценивается как наиболее высокая. Ожидаемая стоимость форварда – около 3 миллионов евро.
В составе «Балтики» на место в нападении претендуют четыре футболиста: Брайан Хиль, которого могут продать, Чинонсо Оффор, будущее которого зависит от приобретения другого нападающего, арендованный Дерик Ласерда, по которому решение ещe не принято, и вернувшийся из аренды в «Роторе» Абу‑Саид Эльдарушев.
К последнему проявляют интерес несколько клубов из РПЛ и зарубежных чемпионатов, при этом главным претендентом сейчас считается «Акрон». Футболист уже играл за этот клуб и стал его лучшим бомбардиром в сезоне‑2023/24.
Тольяттинцы находятся в поиске нового главного тренера после отставки Заура Тедеева и планируют пригласить специалиста с более атакующим и современным стилем игры.
- 26-летний Голенков в этом сезоне провел за «Ростов» 36 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до конца этого года.
- 24-летний Эльдарушев перешел в «Ротор» зимой, провел за волгоградцев 15 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с «Балтикой» истекает через год.
- Transfermarkt оценивает стоимость Голенкова в 1,7 миллиона евро, Эльдарушева – в 700 тысяч.