«Балтика» может приобрести форварда «Ростова» и продать другого нападающего «Акрону»

«Балтика» заинтересована в нападающем «Ростова» Егоре Голенкове.

Калининградцы рассматривают его уже не первое трансферное окно, и именно этим летом вероятность перехода оценивается как наиболее высокая. Ожидаемая стоимость форварда – около 3 миллионов евро.

В составе «Балтики» на место в нападении претендуют четыре футболиста: Брайан Хиль, которого могут продать, Чинонсо Оффор, будущее которого зависит от приобретения другого нападающего, арендованный Дерик Ласерда, по которому решение ещe не принято, и вернувшийся из аренды в «Роторе» Абу‑Саид Эльдарушев.

К последнему проявляют интерес несколько клубов из РПЛ и зарубежных чемпионатов, при этом главным претендентом сейчас считается «Акрон». Футболист уже играл за этот клуб и стал его лучшим бомбардиром в сезоне‑2023/24.

Тольяттинцы находятся в поиске нового главного тренера после отставки Заура Тедеева и планируют пригласить специалиста с более атакующим и современным стилем игры.