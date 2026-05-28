  • «Балтика» может приобрести форварда «Ростова» и продать другого нападающего «Акрону»

«Балтика» может приобрести форварда «Ростова» и продать другого нападающего «Акрону»

28 мая, 09:25
4

«Балтика» заинтересована в нападающем «Ростова» Егоре Голенкове.

Калининградцы рассматривают его уже не первое трансферное окно, и именно этим летом вероятность перехода оценивается как наиболее высокая. Ожидаемая стоимость форварда – около 3 миллионов евро.

В составе «Балтики» на место в нападении претендуют четыре футболиста: Брайан Хиль, которого могут продать, Чинонсо Оффор, будущее которого зависит от приобретения другого нападающего, арендованный Дерик Ласерда, по которому решение ещe не принято, и вернувшийся из аренды в «Роторе» Абу‑Саид Эльдарушев.

К последнему проявляют интерес несколько клубов из РПЛ и зарубежных чемпионатов, при этом главным претендентом сейчас считается «Акрон». Футболист уже играл за этот клуб и стал его лучшим бомбардиром в сезоне‑2023/24.

Тольяттинцы находятся в поиске нового главного тренера после отставки Заура Тедеева и планируют пригласить специалиста с более атакующим и современным стилем игры.

  • 26-летний Голенков в этом сезоне провел за «Ростов» 36 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до конца этого года.
  • 24-летний Эльдарушев перешел в «Ротор» зимой, провел за волгоградцев 15 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
  • Срок его контракта с «Балтикой» истекает через год.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Голенкова в 1,7 миллиона евро, Эльдарушева – в 700 тысяч.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Ротор Ростов Акрон Балтика Голенков Егор Эльдарушев Абу-Саид
Император 1
1779950708
Голенков, в целом то неплохой игрок, может помочь Балтике
trofimenov
1779952109
СПОРТ 21 века
1779973414
Голенков — неплохой вариант в летнее трансферное окно. Он явно поинтереснее Оффора будет и технически получше оснащён. Парень может выкрутиться из любой ситуации, пробить как головой, так и ногой. Тимур Лепсая назвал бы такого "Кордоба для бедных". Но в данном случае речь не о Кордобе, а о Комличенко. Чем-то они с Голенковым по функционалу похожи, и Балтике такой нападающий сейчас бы пригодился, чтобы немного разгрузить свою главную сальвадорскую звезду. Талалаев как-то говорил, что не любит зависимость от одного-двух футболистов. Поэтому, если у Балтики, предположим, будут три форварда типа Хиля, Голенкова и того же Ласерда, это будет вполне неплохой вариант для атаки. Оффора, несомненно, калининградцам нужно продавать или отдавать в аренду, потому что этот парень утянет Балтику на дно. Что касается Эльдарушева, это хороший форвард, но не для Премьер-лиги. Нет ощущения, что он в элитном дивизионе сможет штамповать мячи пачками...
