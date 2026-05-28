Стали известны планы «Спартака» по Пруцеву

«Спартак» намерен оставить у себя Данила Пруцева после возвращения игрока из аренды в «Локомотиве».

Главный тренер москвичей Хуан Карлос Карседо высоко оценивает способности полузащитника и хочет его использовать в своей команде.

При этом, у «Локомотива» есть право на выкуп игрока, поэтому руководство красно-белых старается убедить сторону Пруцева остаться в «Спартаке».