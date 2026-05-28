Стали известны планы «Спартака» по Пруцеву

28 мая, 09:58
11

«Спартак» намерен оставить у себя Данила Пруцева после возвращения игрока из аренды в «Локомотиве».

Главный тренер москвичей Хуан Карлос Карседо высоко оценивает способности полузащитника и хочет его использовать в своей команде.

При этом, у «Локомотива» есть право на выкуп игрока, поэтому руководство красно-белых старается убедить сторону Пруцева остаться в «Спартаке».

  • 26-летний хавбек в минувшем сезоне провел 31 игру за «Локомотив», в которых отметился 2 голами и 3 ассистами, а также 4 встречи за красно-белых.
  • Срок контракта Пруцева со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 6 миллионов евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Пруцев Данил Карседо Хуан Карлос
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
trofimenov
1779952089
Ответить
Литейный 4 (returned)
1779952325
Не тащите Пруцева, ведь он не хочет обратно в секту. Гыгыгы
Ответить
Император 1
1779953224
Ему в Локомотиве нравится, вряд-ли в Спартак вернётся
Ответить
SLADE2019
1779953494
Разве что, в надежде на тренерские способности Карседо можно попытаться Пруцева оставить. В Локо он однозначно на сегодняшний день лучше смотрится.
Ответить
k611
1779958292
В Локо он играет и у него получается, в Спартаке объективно он обычный игрок, ничего выдающегося...
Ответить
alefreddy
1780035419
вопрос в нем захочет ли остаться
Ответить
