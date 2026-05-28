Стали известны планы «Спартака» по Пруцеву

«Спартак» намерен оставить у себя Данила Пруцева после возвращения игрока из аренды в «Локомотиве».
Главный тренер москвичей Хуан Карлос Карседо высоко оценивает способности полузащитника и хочет его использовать в своей команде.
При этом, у «Локомотива» есть право на выкуп игрока, поэтому руководство красно-белых старается убедить сторону Пруцева остаться в «Спартаке».
- 26-летний хавбек в минувшем сезоне провел 31 игру за «Локомотив», в которых отметился 2 голами и 3 ассистами, а также 4 встречи за красно-белых.
- Срок контракта Пруцева со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 6 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»