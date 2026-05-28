Титов – о приглашении Дзюбы в «Спартак»: «Надо уметь прощать»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что возвращение Артема Дзюбы в команду было бы красивой историей.

«Видимо, спортивного директора просто неправильно поняли. Потом же объяснили, что его слова были данью уважения Дзюбе.

К Артeму очень многие относятся с уважением, в том числе и я. Наверное, и в 38 вернуться можно, вопрос – будешь ли играть? У «Спартака» действительно есть проблемы в атаке. По мне, Угальде – не центрфорвард, а скорее «ложная девятка». Ливай – нападающий. Даже за 20 минут в финале он показал, что умеет играть – просто у него нет доверия, как бы печально это ни звучало.

Будет ли играть Артeм? Для меня очевидно, что будут искать иностранного нападающего. А так, конечно, была бы красивая история для Артeма – вернуться в родной клуб через 10 лет.

Тут возникает ещe один вопрос: примут ли болельщики? Переход из «Спартака» в «Зенит» не прощается. Как и в обратном направлении. Моe мнение: надо уметь прощать. Все мы люди, все ошибаемся. Не могу сказать, что Дзюба ошибся – он много назабивал и выиграл за «Зенит».

Я принимаю всe. А как будет – пусть решают тренерский штаб и спортивный директор. Надеюсь, они примут правильное решение. Какое – вопрос к ним», – сказал Титов.