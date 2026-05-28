  • Титов – о приглашении Дзюбы в «Спартак»: «Надо уметь прощать»

Титов – о приглашении Дзюбы в «Спартак»: «Надо уметь прощать»

28 мая, 08:59
15

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что возвращение Артема Дзюбы в команду было бы красивой историей.

«Видимо, спортивного директора просто неправильно поняли. Потом же объяснили, что его слова были данью уважения Дзюбе.

К Артeму очень многие относятся с уважением, в том числе и я. Наверное, и в 38 вернуться можно, вопрос – будешь ли играть? У «Спартака» действительно есть проблемы в атаке. По мне, Угальде – не центрфорвард, а скорее «ложная девятка». Ливай – нападающий. Даже за 20 минут в финале он показал, что умеет играть – просто у него нет доверия, как бы печально это ни звучало.

Будет ли играть Артeм? Для меня очевидно, что будут искать иностранного нападающего. А так, конечно, была бы красивая история для Артeма – вернуться в родной клуб через 10 лет.

Тут возникает ещe один вопрос: примут ли болельщики? Переход из «Спартака» в «Зенит» не прощается. Как и в обратном направлении. Моe мнение: надо уметь прощать. Все мы люди, все ошибаемся. Не могу сказать, что Дзюба ошибся – он много назабивал и выиграл за «Зенит».

Я принимаю всe. А как будет – пусть решают тренерский штаб и спортивный директор. Надеюсь, они примут правильное решение. Какое – вопрос к ним», – сказал Титов.

  • 23 мая 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
  • В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Форвард играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Дзюба Артем
"supermax"
1779949913
Красивая история для кого? Для журналистов может
Ответить
NewLife
1779950726
Титов был хорошим игроком, много сделал для Спартака, но какой он тренер все уже знают. Сейчас, видимо, мозги стали отключаться из-за бромантана.
Ответить
aldo conte
1779952529
Ему место в "Родине".
Ответить
SLADE2019
1779954524
Да нет, Егор. Такие издевки в адрес родного клуба, которые этот руко.... допускал себе высказывать не прощаются. Ты сам можешь с ним по Москве в обнимку тусовать, твое дело.
Ответить
nik55
1779955193
Титов я думал ты умнее
Ответить
bashnat013
1779955793
Дзюба вряд ли простит за такое отношение!
Ответить
Сергей 101
1779958222
не нужен в спартаке этот позорник!
Ответить
Foxitkuban
1779958425
"Дзюба ошибся – он много назабивал и выиграл за «Зенит»" - так получается, не ошибся! "была бы красивая история для Артeма" - не дороговато ли, для "красивой истории"? Платить ЗП ради "красивой истории"? Зачем? В чем она "красивая"? В возвращении бывшего игрока? Тогда пусть подписывают Зотова, Коновалова, Ломовицкого, Обухова и еще пару десятков таких же. Вот скамейка будет! А сколько сразу "красивых историй"! На целый литературный альманах наберется!
Ответить
Спартaк
1779958994
брать дзюбу взамен заболотного лавку полировать такое себе
Ответить
шахта Заполярная
1779960793
Егор , как игрок ты был хороший, но как стал интервью раздавать, все стало печально.
Ответить
