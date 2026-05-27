Мостовой дерзко ответил Тихонову

Александр Мостовой отреагировал на слова Андрея Тихонова про себя.

Бывшие спартаковцы заочно спорят из-за главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

По мнению Мостового, Мусаев должен уйти в отставку по собственному желанию.

Тихонов встал на защиту Мурада: «Туристы, которые никогда не работали, сидят на ветках и льют вот эту херню. У Мостового свои тараканы в голове, он немного в другом мире живет».

«Я живу в своeм мире и в мире футбола. Тот богатейший опыт – не только российского чемпионата, но и европейских – сам за себя говорит.

Многие просто многого не понимают и не знают. Они в Европе-то никто не играли, не знают, как этот опыт зарабатывать.

У меня своe мнение. И когда говорят «критика» – я говорю: это не критика, это правда. Я что-то обманываю?

Многие этим занимаются: лижут, подлизывают. Я говорю: слушайте футбольных людей, которых знает вся Европа», – заявил Мостовой.