«Спартак» пригласили в Гусь-Хрустальный на завод, где делают детали для Кубка

«Спартак» пригласили на экскурсию в Гусь-Хрустальный. Глава города Алексей Соколов предложил московскому клубу посетить завод, где изготавливают детали для Кубка России.
«Гости экскурсии смогут ознакомиться и сами поучаствовать в процессе изготовления сувениров из хрусталя. Гусь-Хрустальный называют столицей стеклоделия в России, производство стекла и хрусталя в нашем городе насчитывает 270 лет. В этом году наш город вошел в состав туристического маршрута «Золотое Кольцо России» и отмечает свой юбилей», – говорится в заявлении мэра Гусь-Хрустального.
- В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России. В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.
- Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.
- Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.
Источник: «Mash на спорте»