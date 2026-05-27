«Спартак» пригласили в Гусь-Хрустальный на завод, где делают детали для Кубка

«Спартак» пригласили на экскурсию в Гусь-Хрустальный. Глава города Алексей Соколов предложил московскому клубу посетить завод, где изготавливают детали для Кубка России.

«Гости экскурсии смогут ознакомиться и сами поучаствовать в процессе изготовления сувениров из хрусталя. Гусь-Хрустальный называют столицей стеклоделия в России, производство стекла и хрусталя в нашем городе насчитывает 270 лет. В этом году наш город вошел в состав туристического маршрута «Золотое Кольцо России» и отмечает свой юбилей», – говорится в заявлении мэра Гусь-Хрустального.