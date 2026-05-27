Карпин ответил, сможет ли Осипенко заиграть в «Интере»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова Игоря Дивеева про Максима Осипенко.
– Дивеев сказал, что Осипенко мог бы играть в «Интере» не хуже Ачерби. Разделяете такое мнение?
– Мог ли играть Осипенко в «Интере»? Наверное, да. А может, и нет. Вот на бумаге Захарян же может играть в «Реале Сосьедад»?
– Может.
– Ну вот. Но почему-то не играет. Поэтому говорить в таком ключе смысла нет. То же самое можно сказать почти про любого игрока, но это всe вилами по воде писано.
- В апреле 2026 года защитник «Зенита» Игорь Дивеев в интервью заявил, что Максим Осипенко смог бы заменить Франческо Ачерби в «Интере».
- Осипенко провел в этом сезоне 22 матча в РПЛ: 2 гола, 1 ассист.
- Рыночная цена 32-летнего защитника «Динамо» – 3 млн евро.
Источник: «Советский спорт»