Бонгонда навещал Промеса в тюрьме: «Квинси всегда интересовался делами тех, кого знает в «Спартаке»

Бывшие спартаковцы Тео Бонгонда и Квинси Промес поддерживают общение друг с другом. Об этом рассказал автор Спортса’’ Глеб Чернявский.
«Узнал яркую историю про Тео Бонгонда. Он ведь базово живет в Бельгии – в Шарлеруа. Оттуда можно быстро домчать до Нидерландов.
Как думаете, с какой целью он туда периодически ездил? Навещать Промеса в тюрьме!
Тео передавал, что Квинси в порядке и всегда интересовался делами тех, кого знает в «Спартаке», – написал Чернявский в своем телеграм-канале.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
- Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.
- Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне прошлого года его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
Источник: телеграм-канал Глеба Чернявского