Бонгонда навещал Промеса в тюрьме: «Квинси всегда интересовался делами тех, кого знает в «Спартаке»

Бывшие спартаковцы Тео Бонгонда и Квинси Промес поддерживают общение друг с другом. Об этом рассказал автор Спортса’’ Глеб Чернявский.

«Узнал яркую историю про Тео Бонгонда. Он ведь базово живет в Бельгии – в Шарлеруа. Оттуда можно быстро домчать до Нидерландов.

Как думаете, с какой целью он туда периодически ездил? Навещать Промеса в тюрьме!

Тео передавал, что Квинси в порядке и всегда интересовался делами тех, кого знает в «Спартаке», – написал Чернявский в своем телеграм-канале.