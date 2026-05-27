  • Бонгонда навещал Промеса в тюрьме: «Квинси всегда интересовался делами тех, кого знает в «Спартаке»

Бонгонда навещал Промеса в тюрьме: «Квинси всегда интересовался делами тех, кого знает в «Спартаке»

27 мая, 16:33
4

Бывшие спартаковцы Тео Бонгонда и Квинси Промес поддерживают общение друг с другом. Об этом рассказал автор Спортса’’ Глеб Чернявский.

«Узнал яркую историю про Тео Бонгонда. Он ведь базово живет в Бельгии – в Шарлеруа. Оттуда можно быстро домчать до Нидерландов.

Как думаете, с какой целью он туда периодически ездил? Навещать Промеса в тюрьме!

Тео передавал, что Квинси в порядке и всегда интересовался делами тех, кого знает в «Спартаке», – написал Чернявский в своем телеграм-канале.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
  • Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.
  • Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • В июне прошлого года его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.

Источник: телеграм-канал Глеба Чернявского
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео Промес Квинси
Комментарии (4)
FROLL007
1779889364
Грев подогнал наркобарыге на кичу. С учётом, что после отсидки возьмут его в банду. Гыгыгы
...уефан
1779890385
...Тео - респект! Антохе - привет!...
Цугундeр
1779891507
Бонгонда подогнал подгон от "фсей страны".
Прокс
1779944756
Нары с петушарой себе присматривает,глядишь ещё кого нить пригреет из Москва&швейного Недоклуба!!!
