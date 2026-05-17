Определен легионер «Спартака», который не хочет играть за клуб

Бывший тренер московского «Спартака» Геннадий Морозов прокомментировал уход из клуба Тео Бонгонда.
«Без разницы, что Бонгонда уходит. Всe правильно и для него, и для клуба. Если человек не играет, то какой в нeм смысл? Понятно, что у него и травмы были, но, видимо, не было и желания играть за «Спартак». Если он за сборную выступал, значит, за клуб не хотел, либо не получалось.
Не каждый футболист может вписаться в футбол команды. Вроде и игрок хорошего уровня, но не мог подстроиться под требования тренера. Началось ещe всe при Станковиче, а при Карседо продолжилось», – сказал Морозов.
- «Спартак» купил Бонгонда у «Кадиса» в 2023 году за 7,5 миллиона евро.
- За три сезона он забил 16 голов и сделал 6 ассистов в 75 матчах.
- У «Спартака» в сезоне осталось два матча.
Источник: «Советский спорт»