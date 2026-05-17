  Определен легионер «Спартака», который не хочет играть за клуб

Определен легионер «Спартака», который не хочет играть за клуб

17 мая, 15:33
5

Бывший тренер московского «Спартака» Геннадий Морозов прокомментировал уход из клуба Тео Бонгонда.

«Без разницы, что Бонгонда уходит. Всe правильно и для него, и для клуба. Если человек не играет, то какой в нeм смысл? Понятно, что у него и травмы были, но, видимо, не было и желания играть за «Спартак». Если он за сборную выступал, значит, за клуб не хотел, либо не получалось.

Не каждый футболист может вписаться в футбол команды. Вроде и игрок хорошего уровня, но не мог подстроиться под требования тренера. Началось ещe всe при Станковиче, а при Карседо продолжилось», – сказал Морозов.

  • «Спартак» купил Бонгонда у «Кадиса» в 2023 году за 7,5 миллиона евро.
  • За три сезона он забил 16 голов и сделал 6 ассистов в 75 матчах.
  • У «Спартака» в сезоне осталось два матча.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео
Комментарии (5)
VVM1964
1779023063
А скажика, Морозов, а был ли у него шанс ? Когда ты его на поле то последний раз видел ???... Солари, конечно хорош, но ведь не всегда, были и у него слабенькие матчи - так почему не дать шанс Бонгонда ? ...
Ответить
Бумбраш
1779023757
Как уже Тео не обмусолили...ждём заголовок "легионер Спартака устроил бунт и был изгнан с позором"..ну и журнашлюхи
Ответить
Everest13
1779033939
Как игрок будет показывать игру если сидит в запасе? На мой взгляд он не хуже Зобнина к примеру, но тому дают играть , а этому нет ... На старте он не плохо вписался и даже дубль сделал , но ... Скамья ломает любого игрока хорошего либо плохого, и какое отсюда желание играть? Выходить в конце матча на несколько минут)))
Ответить
Everest13
1779034196
В любом случае гнить на лавочке не лучшая судьба, пусть идёт , где будет играть , ещё раскроется)))
Ответить
