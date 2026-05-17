Нигматуллин назвал необходимое условие для чемпионства «Краснодара»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«Если говорить о борьбе за золото, то я думаю, что должно произойти что-то сверхъестественное для того, чтобы «Зенит» отдал своe чемпионство. «Краснодару» остаeтся уповать на себя и сожалеть о нереализованных моментах в игре с «Динамо», – сказал Нигматуллин.