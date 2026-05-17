Нигматуллин назвал необходимое условие для чемпионства «Краснодара»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о чемпионской гонке РПЛ.
«Если говорить о борьбе за золото, то я думаю, что должно произойти что-то сверхъестественное для того, чтобы «Зенит» отдал своe чемпионство. «Краснодару» остаeтся уповать на себя и сожалеть о нереализованных моментах в игре с «Динамо», – сказал Нигматуллин.
- В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»