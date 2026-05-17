Дьяков объяснил, почему «Зенит» – не народная команда

17 мая, 13:54
8

Бывший защитник «Динамо», «Спартака-2» Виталий Дьяков отказал «Зениту» в звании народной команды.

  • В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.

– Как думаете, будет ли тренерский штаб «Краснодара» параллельно контролировать игру в Ростове или концентрация только на своем матче?

– Сто процентов кто-то из тренерского штаба «Краснодара» будет следить за тем, как складывается матч в Ростове. В моих командах, когда мы боролись, чтобы не попасть в стыки, не вылететь, люди на скамейке тоже смотрели за параллельными матчами. Футболисты играют, а тренерский штаб может позволить себе посмотреть счет параллельного матча.

– Сейчас вся Россия за «Ростов» и «Краснодар»? Или все-таки такие высказывания слишком громкие?

– «Зенит» – не народная команда, он любим и уважаем в Питере. «Краснодар» выходит за рамки своего края. Многие люди любят и уважают Сергея Николаевича Галицкого. Не знаю как вся Россия, но большинство людей сто процентов желают чемпионства «Краснодару», а не «Зениту».

Россия. Премьер-лига Зенит Дьяков Виталий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1779017572
Про Краснодар бред, Краснодар нахр.ен ни кому не сдался за пределами региона
Ответить
алдан2014
1779019170
Нынешний зенит,дитя административного ресурса и Газпрома . Не в обиду болелам. Клуб без давней истории побед. Зенит лишь начал свою историю в 21 веке. И конечно смешно называть его народной командой
Ответить
DMитрий
1779019727
Как уже утомили журнашлюшки, московские "эксперты", игрочишки и прочая нечисть со своей навязчивой идеей о народной команде! Визг стоит из каждого динамика. Да на хрен не усралось нам это ЗВАНИЕ! Заберите его себе, свинину любят многие по всей стране - не дорогое народное мясо! Питер и Зенит андеграундные творения больших людей. Питер самый красивый, Зенит самый сильный. Кто хочет может приехать и погостить, кто хочет болеть, тот болеет. Спецом всех не призываем и силком не тянем.
Ответить
Garrincha58
1779021263
Дьяков иди постригись ходишь, как лошак
Ответить
Garrincha58
1779021368
Да никто уже не спорит пусть Спартак носит титул народный и ещё лет 20 без спортивных титулов.
Ответить
Hector вернулся
1779033129
Зпрф ни когда не был и ни когда не будет народной командой
Ответить
