Дьяков объяснил, почему «Зенит» – не народная команда

Бывший защитник «Динамо», «Спартака-2» Виталий Дьяков отказал «Зениту» в звании народной команды.

В РПЛ за тур до финиша лидирует «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.

На два очка от «Зенита» отстает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи». Последние досрочно вылетели из РПЛ.

– Как думаете, будет ли тренерский штаб «Краснодара» параллельно контролировать игру в Ростове или концентрация только на своем матче?

– Сто процентов кто-то из тренерского штаба «Краснодара» будет следить за тем, как складывается матч в Ростове. В моих командах, когда мы боролись, чтобы не попасть в стыки, не вылететь, люди на скамейке тоже смотрели за параллельными матчами. Футболисты играют, а тренерский штаб может позволить себе посмотреть счет параллельного матча.

– Сейчас вся Россия за «Ростов» и «Краснодар»? Или все-таки такие высказывания слишком громкие?

– «Зенит» – не народная команда, он любим и уважаем в Питере. «Краснодар» выходит за рамки своего края. Многие люди любят и уважают Сергея Николаевича Галицкого. Не знаю как вся Россия, но большинство людей сто процентов желают чемпионства «Краснодару», а не «Зениту».