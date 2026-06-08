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  • Тюкавин указал, куда идти «Зениту», желающему купить игрока

Тюкавин указал, куда идти «Зениту», желающему купить игрока

8 июня, 13:41
8

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал интерес «Зенита».

– Уже много лет слухи об интересе к вам «Зенита» возникают чуть ли не каждое трансферное окно. Как реагируете на них примерно в десятый раз?

– Не от меня же они появляются. Это обычное дело, когда какой-то клуб интересуется какими-либо футболистами. Но все знают, что у меня долгосрочный контракт с «Динамо» и что меня все устраивает в родном клубе.

Так что, если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо», а оно уже обратится ко мне с этим предложением, если посчитает нужным.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Ранее «Зенит» предлагал два варианта сделки по форварду. Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (8)
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evgevg13
1780916082
Замах в заголовке на рубль, удар по тексту на копейку. Редакторы Бомбы- вы думаете круто получается, когда вы не от большого ума поганите тексты первоисточников? (Тюкавин о варианте с «Зенитом»: «Если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо»)- если что так было в Спорт-Экспрессе в заголовке.
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Good_win_ФКСМ
1780916708
другими словами парень сказал бо.мжам: идите на йух... с ментами ссориться я не хочу)
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Иван Петров 1986
1780918665
Как то очень мягко он сказал синиту.
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Петр ПСВ
1780919213
Комментарий скрыт модератором
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neveldomha
1780925057
Дурачок. Зенит уж точно к тебе напрямую не обратится. И учить тому, как себя продавать не надо. Без тебя разберутся.
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Давид59
1780932879
А про что заголовок? Долго искал куда идти Зениту. Ребята, тщательней надо.
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