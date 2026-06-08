Тюкавин указал, куда идти «Зениту», желающему купить игрока

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал интерес «Зенита».
– Уже много лет слухи об интересе к вам «Зенита» возникают чуть ли не каждое трансферное окно. Как реагируете на них примерно в десятый раз?
– Не от меня же они появляются. Это обычное дело, когда какой-то клуб интересуется какими-либо футболистами. Но все знают, что у меня долгосрочный контракт с «Динамо» и что меня все устраивает в родном клубе.
Так что, если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо», а оно уже обратится ко мне с этим предложением, если посчитает нужным.
Источник: «Спорт-Экспресс»