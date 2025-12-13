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Виталий Дьяков
Виталий Дьяков
Завершил карьеру
31 января 1989 (37)
| Защитник
192 см | 88 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Дьяков объяснил, почему «Зенит» – не народная команда
17 мая
8
Дьяков одним прилагательным описал перспективы Карседо в «Спартаке»
25 января
3
Дьяков уличил «Динамо» в «большой ошибке»
2025.12.13 10:27
1
Дьяков – об уходе Шунина из футбола: «Как Тотти в «Роме», так Антон – в «Динамо»
2025.05.07 21:43
Дьяков – о покупке «Зенитом» Зделара: «Бесятся с жиру»
2025.02.22 12:13
14
Дьяков – о трансфере Дзюбы в «Акрон»: «Это как слиток золота найти в грязи»
2025.01.08 12:29
Дьяков призвал Абаскаля «не нести бред» про «багаж»
2024.12.26 13:08
2
Дьяков ответил, каким будет топ-3 РПЛ по итогам сезона
2024.12.19 19:48
5
Радимов на Медиалиге повздорил с экс-игроком «Спартака» и угрожал ему расправой
2024.10.25 08:56
13
Дьяков определил потолок «Спартака» в сезоне РПЛ
2024.10.14 19:53
2
Дьяков пожаловался на недостаточное качество питания в «Динамо»
2024.10.11 13:39
3
Дьяков заявил, что «Спартак» – не конкурент «Зениту»
2024.08.18 10:36
14
Дьяков ответил, что нужно исправлять «Ростову» после победы над «Оренбургом»
2024.08.18 09:36
1
Дьяков назвал главного конкурента «Зенита» в новом сезоне
2024.07.25 00:10
21
Дьяков назвал двух конкурентов «Зенита» в новом сезоне
2024.07.15 08:40
5
Дьяков: «Моя цель – возглавить клуб Серии А»
2024.06.30 17:56
8
Дьяков ответил на вопрос, будет ли «Ростов» бороться за высокие места в следующем сезоне
2024.06.18 06:44
2
Оздоев назвал российского футболиста, который всю карьеру провел полупьяным
2024.06.14 14:59
4
Дьяков – о Дзюбе в «Локомотиве»: «Его беспросветно мариновали, чтобы контракт не был продлeн автоматически»
2024.06.13 20:10
5
Дьяков – о единственном зимнем новичке «Спартака»: «Вообще не оправдывает вложенные средства»
2024.04.11 22:22
9
Дьяков выделил самый интересный матч 20-го тура РПЛ
2024.03.07 17:33
Дьяков объяснил, почему «Сочи» останется в РПЛ
2024.02.13 08:20
3
Экс-спартаковец Дьяков похвалил Тикнизяна за отказ «Зениту»
2024.02.06 23:58
1
Дьяков сравнил «Зенит» и «Спартак» по популярности
2024.01.15 13:50
8
Дьяков предложил отказаться от иностранцев в российском футболе
2024.01.09 11:05
4
Победитель Кубка России в составе «Локо» снялся в кино с Охлобыстиным и Чеботиной
2024.01.03 22:44
1
Дьяков прокомментировал действия Бериши в эпизоде с Абаскалем
2023.12.08 12:05
3
Дьяков назвал самую ненавистную команду России
2023.10.08 16:15
6
Дьяков назвал двух игроков, от которых зависит «Спартак»
2023.09.21 17:58
3
«Деньги на ветер»: Дьяков – о зимнем новичке «Спартака»
2023.07.24 17:49
5
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2
3
4
5
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