Дьяков ответил на вопрос, будет ли «Ростов» бороться за высокие места в следующем сезоне

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился своими соображениями по поводу перспектив дончан в следующем сезоне.

«Сложно сказать, будет ли «Ростов» в следующем сезоне настолько хорош, чтобы вести борьбу за высокие места. На сегодняшний день я бы не стал называть «Ростов» темной лошадкой предстоящего сезона. После борьбы за медали в сезоне-2022/23 минувший сезон у подопечных Карпина выдался неудачным. Команда болталась в середине таблицы. У «Ростова» играет немало молодых ребят, отсюда и возникает порой нестабильность в игре и результатах», – высказал свое мнение Дьяков.