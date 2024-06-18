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    • Дьяков ответил на вопрос, будет ли «Ростов» бороться за высокие места в следующем сезоне

    Дьяков ответил на вопрос, будет ли «Ростов» бороться за высокие места в следующем сезоне

    Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился своими соображениями по поводу перспектив дончан в следующем сезоне.

    «Сложно сказать, будет ли «Ростов» в следующем сезоне настолько хорош, чтобы вести борьбу за высокие места. На сегодняшний день я бы не стал называть «Ростов» темной лошадкой предстоящего сезона. После борьбы за медали в сезоне-2022/23 минувший сезон у подопечных Карпина выдался неудачным. Команда болталась в середине таблицы. У «Ростова» играет немало молодых ребят, отсюда и возникает порой нестабильность в игре и результатах», – высказал свое мнение Дьяков.

    • В завершившемся розыгрыше РПЛ «Ростов» сумел заработать 43 очка, одержав 12 побед. Также в активе дончан 7 ничьих и 11 поражений. Этот результат позволил дружине Валерия Карпина финишировать на 7-й строчке.
    • Примечательно, что в сезоне 2022/2023 «Ростов» набрал на 10 турнирных баллов больше и занял 4 место.
    • Лучшим результатом южного коллектива является серебро российского первенства в сезоне 2015/2016. Тогда у руля дончан был Курбан Бердыев.
    • Виталий Дьяков защищал цвета «Ростова» с 2012 по 2015 годы. В желто-синей майке защитник сыграл 100 встреч, забив 13 голов и отдав 2 ассиста.

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    Источник: Legalbet

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