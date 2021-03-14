Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Виталий Дьяков
Статистика
Виталий Дьяков - статистика
Завершил карьеру
31 января 1989 (37)
| Защитник
192 см | 88 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Турция. Суперлига 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Суперкубок России 2014
Товарищеские матчи 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-2
26
2
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5 : 0
14.03.2021
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0 : 1
10.03.2021
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
1 : 0
06.03.2021
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Спартак-2
0 : 0
27.02.2021
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7 : 0
05.12.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1 : 2
29.11.2020
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0 : 0
25.11.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1 : 2
21.11.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1 : 0
15.11.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0 : 4
07.11.2020
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
1 : 1
28.10.2020
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Волгарь
2 : 0
24.10.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
2 : 1
13.10.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-2
1 : 2
09.10.2020
Чайка
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Текстильщик
0 : 2
04.10.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1 : 0
27.09.2020
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Алания
2 : 1
23.09.2020
Спартак-2
1' - 90'
71'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-2
2 : 1
19.09.2020
Велес
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Нефтехимик
0 : 1
13.09.2020
Спартак-2
1' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-2
0 : 2
09.09.2020
Балтика
1' - 90'
11'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Спартак-2
1 : 2
27.08.2020
Краснодар-2
1' - 90'
69'
83'
90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Иртыш
0 : 5
22.08.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Спартак-2
1 : 0
16.08.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
1 : 2
12.08.2020
Спартак-2
1' - 90'
44'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Спартак-2
1 : 1
08.08.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Чертаново
1 : 2
01.08.2020
Спартак-2
1' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+