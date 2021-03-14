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Виталий Дьяков - статистика

Завершил карьеру
31 января 1989 (37)
| Защитник
192 см | 88 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-2
26
2
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5 : 0
14.03.2021
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0 : 1
10.03.2021
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
1 : 0
06.03.2021
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Спартак-2
0 : 0
27.02.2021
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7 : 0
05.12.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1 : 2
29.11.2020
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0 : 0
25.11.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1 : 2
21.11.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1 : 0
15.11.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0 : 4
07.11.2020
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
1 : 1
28.10.2020
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Волгарь
2 : 0
24.10.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
2 : 1
13.10.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-2
1 : 2
09.10.2020
Чайка
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Текстильщик
0 : 2
04.10.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1 : 0
27.09.2020
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Алания
2 : 1
23.09.2020
Спартак-2
1' - 90'
71'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-2
2 : 1
19.09.2020
Велес
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Нефтехимик
0 : 1
13.09.2020
Спартак-2
1' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-2
0 : 2
09.09.2020
Балтика
1' - 90'
11'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Спартак-2
1 : 2
27.08.2020
Краснодар-2
1' - 90'
69'
83'
90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Иртыш
0 : 5
22.08.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Спартак-2
1 : 0
16.08.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
1 : 2
12.08.2020
Спартак-2
1' - 90'
44'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Спартак-2
1 : 1
08.08.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Чертаново
1 : 2
01.08.2020
Спартак-2
1' - 90'
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