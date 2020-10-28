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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Енисей
Спартак-2 - Енисей: обзор матча 28 октября 2020
Спартак-2
28.10.2020, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
19'
Н. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Енисей
90'
+2
Желтая карточка
М. Сухомлинов
74'
Желтая карточка
Н. Раздорских
67'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
60'
Замена
А. Абрамов
️️️️
Е. Песиков
Замена
В. Шитов
️️️️
М. Данилин
56'
45'
+2
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Саная
Вторая желтая
С. Кожедуб
35'
Желтая карточка
С. Кожедуб
34'
Желтая карточка
Л. Миронов
30'
21'
Желтая карточка
А. Зотов
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Марков
Желтая карточка
М. Данилин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
9
Евгений Песиков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Спартак-2
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Поплевченков
3
Петрунин
35
Миронов
0
Дьяков
36
Воропаев
97
Денисов
27
Муминов
30
Данилин
11
Кожедуб
73
Шитов
4-1-1-2-2
22
Ребров
13
Марков
96
Рукас
15
Цховребов
33
Сухомлинов
64
Ланин
21
Зотов
19
Глушков
9
Песиков
23
Лескано
32
Саная
30
Данилин
17
Шитов
17
Шитов
30
Данилин
23
Лескано
9
Дворников
9
Дворников
23
Лескано
32
Саная
21
Раздорских
21
Раздорских
32
Саная
9
Песиков
4
Абрамов
4
Абрамов
9
Песиков
Остались в запасе
Спартак-2
Енисей
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
77
Денис Самойлов
ЦП
3
Валерий Ганус
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
77
Денис Самойлов
ЦП
3
Валерий Ганус
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Спартак-2 - Енисей
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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