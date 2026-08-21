Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги

«Победа» подписала контракт с центральным полузащитником Арсением Кондояниди.

Хавбек до этого находился в структуре московского «Спартака».

В этом году 18-летний футболист провел 10 матчей во Второй лиге за вторую команду красно-белых, забил 2 гола.

В 2025 году Кондояниди сыграл 5 встреч за «Спартак-2» и 25 – за молодежную команду москвичей, где поразил ворота соперников 8 раз и сделал 2 ассиста.

Один из мячей в МФЛ в 2025-м он забил прямым ударом с углового.

Ранее в нижегородскую «Победу» перешел экс-вратарь молодежной команды «Спартака» Егор Кошкин. В прошлом году 20-летний голкипер выступал за молодежку «Нижнего Новгорода».