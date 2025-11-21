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Вторая Лига Б группа 1
Команды
Победа
€ 525 тыс
Победа
Хасавюрт
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
им. А. С. Муртазалиева
Сайт:
http://www.fc-pobeda.ru/
Тренер:
Леван Гвазава
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«Ангушт» – «Победа»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Трансляция
«Волгарь» – «Победа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Волгарь» – «Победа»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
«Победа» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.21 15:42
«Победа» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.11.08 11:18
«Астрахань» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.45
2025.08.19 18:33
Прогноз на точный счeт матча «Победа» – «Сочи-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:28
Прогноз на точный счет матча «Победа» – «Нарт»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 13:12
Прогноз на точный счeт матча «Победа» – «Кубань Холдинг»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 11:49
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Победа»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:14
Прогноз на точный счет матча «Победа» – «Динамо Ставрополь»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:16
«Победа» – «Рубин Ялта»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 12:43
«Победа» – «Строитель»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 14:33
«Рубин» – «Победа»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 15:05
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