«Победа» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.88

08 ноября 2025 11:18
Победа - Динамо Ставрополь
09 нояб. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 8 тур
1.88
Победа «Динамо Ставрополь»
9 ноября в Хасавюрте пройдeт матч 8-го тура Второй лиги Б, где местная «Победа» примет одного из лидеров чемпионата – «Динамо Ставрополь». Команды подходят к игре с разными задачами: хозяева стремятся вернуть стабильность после серии неудач, а гости борются за лидерство в таблице.

«Победа Хасавюрт»

Клуб из Дагестана переживает непростую полосу: четыре матча без побед, включая поражения от «Кубани Холдинга» (0:3) и «Ростова-2» (1:2). В последних пяти встречах команда забила лишь пять голов и пропустила десять. При этом дома «Победа» традиционно играет увереннее – не проигрывает в семи из девяти последних матчей, демонстрируя хороший контроль мяча и активную игру на флангах. Однако оборона остаeтся слабым местом: средний показатель пропущенных голов за пять туров – 2.0. Темирхан Битаров остаeтся главным оружием атаки (5 голов за сезон), но без поддержки полузащиты он часто оказывается изолирован.

«Динамо Ставрополь»

Ставропольцы находятся в отличной форме – второе место с 64 очками и серия из четырeх матчей без поражений. В последнем туре команда сыграла вничью с «Севастополем» (2:2), а до этого обыграла «Ростов-2» (2:1). «Динамо» отличается надeжной игрой в атаке – 9 голов за последние пять матчей, и стабильностью в завершении моментов. Артeм Степанович продолжает вести команду вперeд, на его счету 9 мячей. При этом оборона гостей не идеальна – за пять туров пропущено 7 голов, но высокий темп игры компенсирует риски. На выезде «Динамо» играет активно и почти всегда забивает – в пяти последних гостевых встречах забивало минимум один раз.

Факты о командах

«Победа Хасавюрт»

  • 4-е место, 48 очков
  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 2.0 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.0 гол за 5 матчей

«Динамо Ставрополь»

  • 2-е место, 64 очка
  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Средние показатели: 1.8 забито и 1.4 пропущено за 5 игр
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей

Личные встречи
25% (2)
13% (1)
63% (5)
10
Забитых мячей
16
1.25
В среднем за матч
2
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Победа
1 : 3
09.11.2025
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.10.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Динамо Ставрополь
2 : 0
09.08.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Победа
1 : 2
10.05.2025
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Победа
4 : 0
02.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Динамо Ставрополь
4 : 1
30.06.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Победа
1 : 0
19.11.2023
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Динамо Ставрополь
2 : 2
05.11.2023
Победа
Прогноз на матч «Победа Хасавюрт» – «Динамо Ставрополь»

Форма команд указывает на перевес в пользу гостей. «Динамо» стабильно забивает и поддерживает высокий темп, тогда как «Победа» потеряла уверенность в защите и часто допускает позиционные ошибки. Домашний фактор может помочь хасавюртовцам удержаться от разгрома, но даже в этом случае гости выглядят значительно мощнее. Ожидается игра с инициативой «Динамо», где хозяева попробуют действовать на контратаках. Оптимально рассматривать ставки на победу гостей или результативность матча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Ставрополь» – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал «Динамо Ставрополь» больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.88
Победа «Динамо Ставрополь»
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо Ставрополь Победа
