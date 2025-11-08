9 ноября в Хасавюрте пройдeт матч 8-го тура Второй лиги Б, где местная «Победа» примет одного из лидеров чемпионата – «Динамо Ставрополь». Команды подходят к игре с разными задачами: хозяева стремятся вернуть стабильность после серии неудач, а гости борются за лидерство в таблице.

«Победа Хасавюрт»

Клуб из Дагестана переживает непростую полосу: четыре матча без побед, включая поражения от «Кубани Холдинга» (0:3) и «Ростова-2» (1:2). В последних пяти встречах команда забила лишь пять голов и пропустила десять. При этом дома «Победа» традиционно играет увереннее – не проигрывает в семи из девяти последних матчей, демонстрируя хороший контроль мяча и активную игру на флангах. Однако оборона остаeтся слабым местом: средний показатель пропущенных голов за пять туров – 2.0. Темирхан Битаров остаeтся главным оружием атаки (5 голов за сезон), но без поддержки полузащиты он часто оказывается изолирован.

«Динамо Ставрополь»

Ставропольцы находятся в отличной форме – второе место с 64 очками и серия из четырeх матчей без поражений. В последнем туре команда сыграла вничью с «Севастополем» (2:2), а до этого обыграла «Ростов-2» (2:1). «Динамо» отличается надeжной игрой в атаке – 9 голов за последние пять матчей, и стабильностью в завершении моментов. Артeм Степанович продолжает вести команду вперeд, на его счету 9 мячей. При этом оборона гостей не идеальна – за пять туров пропущено 7 голов, но высокий темп игры компенсирует риски. На выезде «Динамо» играет активно и почти всегда забивает – в пяти последних гостевых встречах забивало минимум один раз.

Факты о командах

«Победа Хасавюрт»

4-е место, 48 очков

Не выигрывает в 4 матчах подряд

Пропускает в среднем 2.0 гола за игру

Забивает в среднем 1.0 гол за 5 матчей

«Динамо Ставрополь»

2-е место, 64 очка

Не проигрывает в 4 последних матчах

Средние показатели: 1.8 забито и 1.4 пропущено за 5 игр

Забивает в каждом из последних 5 матчей

Прогноз на матч «Победа Хасавюрт» – «Динамо Ставрополь»

Форма команд указывает на перевес в пользу гостей. «Динамо» стабильно забивает и поддерживает высокий темп, тогда как «Победа» потеряла уверенность в защите и часто допускает позиционные ошибки. Домашний фактор может помочь хасавюртовцам удержаться от разгрома, но даже в этом случае гости выглядят значительно мощнее. Ожидается игра с инициативой «Динамо», где хозяева попробуют действовать на контратаках. Оптимально рассматривать ставки на победу гостей или результативность матча.

Рекомендованные ставки