9 ноября в Хасавюрте пройдeт матч 8-го тура Второй лиги Б, где местная «Победа» примет одного из лидеров чемпионата – «Динамо Ставрополь». Команды подходят к игре с разными задачами: хозяева стремятся вернуть стабильность после серии неудач, а гости борются за лидерство в таблице.
«Победа Хасавюрт»
Клуб из Дагестана переживает непростую полосу: четыре матча без побед, включая поражения от «Кубани Холдинга» (0:3) и «Ростова-2» (1:2). В последних пяти встречах команда забила лишь пять голов и пропустила десять. При этом дома «Победа» традиционно играет увереннее – не проигрывает в семи из девяти последних матчей, демонстрируя хороший контроль мяча и активную игру на флангах. Однако оборона остаeтся слабым местом: средний показатель пропущенных голов за пять туров – 2.0. Темирхан Битаров остаeтся главным оружием атаки (5 голов за сезон), но без поддержки полузащиты он часто оказывается изолирован.
«Динамо Ставрополь»
Ставропольцы находятся в отличной форме – второе место с 64 очками и серия из четырeх матчей без поражений. В последнем туре команда сыграла вничью с «Севастополем» (2:2), а до этого обыграла «Ростов-2» (2:1). «Динамо» отличается надeжной игрой в атаке – 9 голов за последние пять матчей, и стабильностью в завершении моментов. Артeм Степанович продолжает вести команду вперeд, на его счету 9 мячей. При этом оборона гостей не идеальна – за пять туров пропущено 7 голов, но высокий темп игры компенсирует риски. На выезде «Динамо» играет активно и почти всегда забивает – в пяти последних гостевых встречах забивало минимум один раз.
Факты о командах
«Победа Хасавюрт»
- 4-е место, 48 очков
- Не выигрывает в 4 матчах подряд
- Пропускает в среднем 2.0 гола за игру
- Забивает в среднем 1.0 гол за 5 матчей
«Динамо Ставрополь»
- 2-е место, 64 очка
- Не проигрывает в 4 последних матчах
- Средние показатели: 1.8 забито и 1.4 пропущено за 5 игр
- Забивает в каждом из последних 5 матчей
Прогноз на матч «Победа Хасавюрт» – «Динамо Ставрополь»
Форма команд указывает на перевес в пользу гостей. «Динамо» стабильно забивает и поддерживает высокий темп, тогда как «Победа» потеряла уверенность в защите и часто допускает позиционные ошибки. Домашний фактор может помочь хасавюртовцам удержаться от разгрома, но даже в этом случае гости выглядят значительно мощнее. Ожидается игра с инициативой «Динамо», где хозяева попробуют действовать на контратаках. Оптимально рассматривать ставки на победу гостей или результативность матча.
Рекомендованные ставки
- Победа «Динамо Ставрополь» – коэффициент 1.88
- Индивидуальный тотал «Динамо Ставрополь» больше 1.5 – коэффициент 2.05