26 декабря в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Холуд» примет «Аль-Таавун». Команды находятся в разном турнирном и психологическом состоянии: хозяева переживают затяжной спад, тогда как гости стабильно набирают очки и удерживаются в тройке лидеров. С учетом текущей формы сторон матч обещает быть динамичным и результативным.

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» после девяти туров располагается на 11-й позиции, имея 9 очков. Команда проиграла четыре последних матча чемпионата, регулярно допуская ошибки в обороне. За последние пять игр «Аль-Холуд» пропустил 12 мячей, что в среднем составляет 2.40 гола за матч. При этом атака выглядит не так плохо: коллектив забивает в среднем 1.60 мяча за игру, а лидер нападения R. Enrique уже отличился 8 раз. Однако постоянные провалы сзади не позволяют конвертировать голы в очки.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» проводит уверенный отрезок сезона и идет третьим в таблице с 22 очками. Команда не проигрывает в восьми матчах подряд и стабильно забивает – голевая серия в лиге насчитывает восемь встреч. В последних пяти играх «Аль-Таавун» забил 11 мячей, подтверждая высокий атакующий потенциал. Оборона также выглядит надежнее, чем у соперника, пропуская в среднем один гол за матч. На выезде команда действует прагматично, но редко уходит с поля без забитого мяча.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

Проиграл 4 последних матча чемпионата

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем: 1.60 забито и 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивал в 4 из 5 последних матчей

«Аль-Таавун»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем: 2.20 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Набрал очки в обоих очных матчах с «Аль-Холудом»

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Таавун»

Разница в текущей форме и надежности обороны делает «Аль-Таавун» фаворитом встречи. При этом слабая защита хозяев и высокая результативность гостей указывают на вероятность открытого сценария с голами. Оптимальной выглядит ставка, ориентированная на атакующий потенциал «Аль-Таавуна».

Рекомендованные ставки: