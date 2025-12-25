Введите ваш ник на сайте
«Аль-Холуд» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 26 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

25 декабря 2025 9:53
Аль-Холуд - Аль-Таавун
26 дек. 2025, пятница 18:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Индивидуальный тотал «Аль-Таавун» больше 1.5
Сделать ставку

26 декабря в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Холуд» примет «Аль-Таавун». Команды находятся в разном турнирном и психологическом состоянии: хозяева переживают затяжной спад, тогда как гости стабильно набирают очки и удерживаются в тройке лидеров. С учетом текущей формы сторон матч обещает быть динамичным и результативным.

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» после девяти туров располагается на 11-й позиции, имея 9 очков. Команда проиграла четыре последних матча чемпионата, регулярно допуская ошибки в обороне. За последние пять игр «Аль-Холуд» пропустил 12 мячей, что в среднем составляет 2.40 гола за матч. При этом атака выглядит не так плохо: коллектив забивает в среднем 1.60 мяча за игру, а лидер нападения R. Enrique уже отличился 8 раз. Однако постоянные провалы сзади не позволяют конвертировать голы в очки.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» проводит уверенный отрезок сезона и идет третьим в таблице с 22 очками. Команда не проигрывает в восьми матчах подряд и стабильно забивает – голевая серия в лиге насчитывает восемь встреч. В последних пяти играх «Аль-Таавун» забил 11 мячей, подтверждая высокий атакующий потенциал. Оборона также выглядит надежнее, чем у соперника, пропуская в среднем один гол за матч. На выезде команда действует прагматично, но редко уходит с поля без забитого мяча.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

  • Проиграл 4 последних матча чемпионата
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито и 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивал в 4 из 5 последних матчей

«Аль-Таавун»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Набрал очки в обоих очных матчах с «Аль-Холудом»

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
1
Забитых мячей
5
0.33
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 2
26.12.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Холуд
0 : 2
04.04.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Таавун
1 : 1
02.11.2024
Аль-Холуд

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Таавун»

Разница в текущей форме и надежности обороны делает «Аль-Таавун» фаворитом встречи. При этом слабая защита хозяев и высокая результативность гостей указывают на вероятность открытого сценария с голами. Оптимальной выглядит ставка, ориентированная на атакующий потенциал «Аль-Таавуна».

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Аль-Таавун» больше 1.5 – коэффициент 1.78
  • Победа «Аль-Таавун» с форой (0) – коэффициент 1.65

1.78
Индивидуальный тотал «Аль-Таавун» больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Холуд
Рекомендуем
