«Ротор» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 2.15

19 марта 2026 8:53
Ротор - Факел
20 мар. 2026, пятница 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 25 тур
2.15
Победа «Факела»
20 марта в 25-м туре Первой лиги волгоградский «Ротор» примет лидера чемпионата воронежский «Факел». Это противостояние середняка, переживающего период ничьих, и команды-гегемона, имеющей подавляющее историческое преимущество и лучшую оборону лиги.

«Ротор»

Волгоградцы занимают 7-е место и переживают период ничьих, сыграв вничью в 4 последних матчах. Команда забивает в 3 последних матчах (0.80 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует слабую атаку. Оборона «Ротора» нестабильна – пропуски в 3 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем. Илья Сафронов с 6 голами – лидер атак.

«Факел»

Воронежцы занимают 1-е место и находятся в феноменальной форме, не проигрывая в 7 последних матчах и в 13 из 15 последних. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире (+19) и не пропускает в 5 последних матчах (0.40 пропуска в среднем). Беляйди Пуси с 14 голами – лидер атак. «Факел» демонстрирует мощную атаку (1.60 гола в среднем) и не пропускает в 3 последних матчах. Психологическое преимущество подавляющее – гости побеждают «Ротор» в 3 последних очных встречах.

Факты о командах

«Ротор»

  • 4 ничьи подряд.
  • Забивает в 3 последних матчах (0.80 в среднем).
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.40 в среднем).
  • 7-е место в турнире (33 очка).

«Факел»

  • Лидер чемпионата (52 очка).
  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Лучшая разница мячей (+19).
  • Не пропускает в 5 последних матчах (0.40 в среднем).
  • Побеждает «Ротор» в 3 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Ротор» – «Факел»

«Факел» имеет колоссальное преимущество в классе и форме. «Ротор» переживает период ничьих и нестабилен. Учитывая, что гости не пропускают в последних матчах и доминируют в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Факела» с сухим счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Факела» – коэффициент 2.15.
  • «Факел» не пропустит – коэффициент 2.00.

Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Факел Ротор
