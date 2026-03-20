Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ротор - Факел: обзор матча 20 марта 2026

Ротор
20.03.2026, пятница, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Факел
22' А. Эльдарушев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ротор - Факел
Завершен
Желтая карточка
Никита Чагров
84'
83'
Желтая карточка
Юрий Журавлев
80'
Замена
Максим Турищев ️️️️➡️️ Белайди Пуси
80'
Замена
Мераби Уридия ️️️️➡️️ Вячеслав Якимов
Замена
Максим Кайнов ️️️️➡️️ Артем Симонян
76'
Замена
Саид Алиев ️️️️➡️️ Абу-Саид Эльдарушев
72'
Замена
Илья Родионов ️️️️➡️️ Ярослав Арбузов
71'
Замена
Егор Данилкин ️️️️➡️️ Илья Сафронов
71'
46'
Замена
Ильнур Альшин ️️️️➡️️ Равиль Нетфуллин
46'
Замена
Бутта Магомедов ️️️️➡️️ Альберт Габараев
45'
Желтая карточка
Дарко Тодорович
40'
Замена
Кирилл Симонов ️️️️➡️️ Абдулла Багамаев
27'
Желтая карточка
Альберт Габараев
ГОЛ! 1:0! Абу-Саид Эльдарушев
22'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
11
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Артем Симонян
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
33
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
7
Аксель Гнапи
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ротор
50
Владимир Сугробов
ВР
98
Иван Литвенок
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
69
Илья Родионов
АП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
22
Саид Алиев
ЦФ
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Никита Моцпан
АП
70
Нури Абдоков
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
9
Максим Турищев
ЦФ
93
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
4-2-3-1
13
Чагров
17
Шильников
97
Покидышев
11
Клещенко
80
Бардыбахин
6
Макаров
5
Трошечкин
7
Сафронов
10
Симонян
33
Арбузов
77
Эльдарушев
4-1-1-2-2
96
Обухов
55
Тодорович
5
Габараев
95
Гапонов
44
Журавлев
23
Якимов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
19
Пуси
7
Гнапи
7
Сафронов
15
Данилкин
15
Данилкин
7
Сафронов
10
Симонян
18
Кайнов
18
Кайнов
10
Симонян
33
Арбузов
69
Родионов
69
Родионов
33
Арбузов
77
Эльдарушев
22
Алиев
22
Алиев
77
Эльдарушев
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
5
Габараев
97
Магомедов
97
Магомедов
5
Габараев
52
Нетфуллин
10
Альшин
10
Альшин
52
Нетфуллин
19
Пуси
9
Турищев
9
Турищев
19
Пуси
23
Якимов
93
Уридия
93
Уридия
23
Якимов
Остались в запасе
Ротор
Факел
50
Владимир Сугробов
ВР
98
Иван Литвенок
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Даниил Фролкин
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
11
Никита Моцпан
АП
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
50
Владимир Сугробов
ВР
98
Иван Литвенок
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
11
Никита Моцпан
АП
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Ротор - Факел
1
3
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
10238
Новости команд
Все
Ротор
Факел
Клуб РПЛ может сменить главного тренера
4 июня, 08:56
4
Самедов уйдет из «Факела» вместе со спортивным директором
3 июня, 12:50
Бывший гендиректор «Спартака» может перейти в другой клуб РПЛ
3 июня, 10:54
«Факел» задумал стать российским «Реалом»
28 мая, 17:01
6
«Балтика» может приобрести форварда «Ростова» и продать другого нападающего «Акрону»
28 мая, 09:25
4
«Балтика» может приобрести форварда «Ростова» и продать другого нападающего «Акрону»
28 мая, 09:25
4
Защитник «Ротора»: «Преступник от футбола отменил наш гол»
24 мая, 10:36
3
Парфенов считает, что «Ротор» оплевали
23 мая, 23:33
2
Тренер «Ротора» обвинил судей в отмене чистого гола
23 мая, 22:03
8
Экс-судья ФИФА высказался об отмене второго гола «Ротора»
23 мая, 21:30
10
Клуб РПЛ может сменить главного тренера
4 июня, 08:56
4
Самедов уйдет из «Факела» вместе со спортивным директором
3 июня, 12:50
Бывший гендиректор «Спартака» может перейти в другой клуб РПЛ
3 июня, 10:54
«Факел» задумал стать российским «Реалом»
28 мая, 17:01
6
Клубы РПЛ утвердили итоги сезона-2025/26
28 мая, 00:41
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ротор
Факел
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Акрон
0 : 1
23.05.2026
Ротор
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ротор
0 : 2
20.05.2026
Акрон
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Волга
0 : 3
16.05.2026
Факел
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Уфа
1 : 0
10.05.2026
Ротор
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Акрон
0 : 1
23.05.2026
Ротор
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ротор
0 : 2
20.05.2026
Акрон
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Уфа
1 : 0
10.05.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Арсенал
2 : 2
04.05.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Волга
0 : 3
16.05.2026
Факел
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Факел
0 : 0
08.05.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Факел
2 : 0
03.05.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Торпедо
2 : 2
27.04.2026
Факел
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Факел
2 : 2
22.04.2026
Шинник
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 