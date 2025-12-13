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Факел
Равиль Нетфуллин
€ 450 тыс
Равиль Нетфуллин
Факел
3 марта 1993 (33)
#52 | Полузащитник
174 см | 70 кг
Россия
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Публикации
Символическая сборная сезона Первой лиги
2025.12.13 11:28
1
«Торпедо» заинтересовано в основном голкипере клуба РПЛ
2025.06.13 11:04
Фото
«Факел» подписал чемпиона России в составе ЦСКА
2025.06.11 19:24
Экс-футболист ЦСКА вернулся из «Химок» в « Торпедо».
2024.07.03 18:44
Нетфуллин назвал легионера ЦСКА, который «гнобил» молодых игроков
2024.06.21 07:42
1
Нетфуллин прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о России
2024.06.20 14:58
5
Экс-игрок ЦСКА: «После победы над «Спартаком» повесили на базе свинью за шею»
2023.09.01 10:32
16
Фото
«Химки» подписали чемпиона России в составе ЦСКА
2023.07.09 12:59
3
Президент «Торпедо» раскрыл подробности отстранения трех игроков
2023.05.05 09:59
1
В «Торпедо» объяснили, почему Клотет удалил трех игроков из командного чата
2023.05.05 08:57
Кутепов подтвердил перевод в дубль «Торпедо» и исключение из командного чата
2023.04.27 15:27
1
Клотет удалил трех игроков из командного чата «Торпедо»
2023.04.27 14:26
Президент «Торпедо» прокомментировал отстранение трех игроков от тренировок
2023.04.26 15:25
Капитан «Торпедо» раскрыл подробности конфликта с Клотетом на тренировке
2023.04.25 14:07
3
Клотет перевел Кутепова и Нетфуллина в дубль «Торпедо» («Чемпионат»)
2023.04.25 12:43
7
Гапонов, Бейл, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Торпедо»; Бородюк выпустил Смольникова, Рязанцева, Нетфуллина
2022.07.31 16:19
Фото
Официально: экс-полузащитник ЦСКА Нетфуллин перешел в «Торпедо»
2020.01.11 10:23
«Чемпионат»: полузащитник «Химок» Нетфуллин близок к переходу в «Торпедо»
2020.01.09 22:40
Полузащитник «Авангарда» Нетфуллин: «Честно говоря, хотелось сыграть в финале Кубка России против «Спартака»
2018.04.19 10:14
6
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
5
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
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