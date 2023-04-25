Клотет перевел Кутепова и Нетфуллина в дубль «Торпедо» («Чемпионат»)

Я безусловно понимаю тех, кто иронизирует над Кутеповым. Но вот, что интересно. На ЧМ-2018 он ведь весьма хорош был рядом с Игнашевичем. Он просто из ведомых игроков. В Спартаке такого, как Игнашевич не было и нет, со времен Видича. В Торпедо тем более. Так что, Кутепову, по большому счету просто не везло с напарниками и не везет.
Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет отстранил от тренировок с основной командой защитника Илью Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина.
По информации «Чемпионата», игроки будут тренировать с дублем московского клуба.
Сообщалось, что Клотет выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлева, потому что он слишком много улыбался.
- Испанец принял «Торпедо» в марте.
- Он работал в Англии и Италии.
- «Торпедо» идет в РПЛ последним.