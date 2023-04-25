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    • Клотет перевел Кутепова и Нетфуллина в дубль «Торпедо» («Чемпионат»)

    Клотет перевел Кутепова и Нетфуллина в дубль «Торпедо» («Чемпионат»)

    Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет отстранил от тренировок с основной командой защитника Илью Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина.

    По информации «Чемпионата», игроки будут тренировать с дублем московского клуба.

    Сообщалось, что Клотет выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлева, потому что он слишком много улыбался.

    • Испанец принял «Торпедо» в марте.
    • Он работал в Англии и Италии.
    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1049

      SLADE2019 14 минут назад

      Я безусловно понимаю тех, кто иронизирует над Кутеповым. Но вот, что интересно. На ЧМ-2018 он ведь весьма хорош был рядом с Игнашевичем. Он просто из ведомых игроков. В Спартаке такого, как Игнашевич не было и нет, со времен Видича. В Торпедо тем более. Так что, Кутепову, по большому счету просто не везло с напарниками и не везет.

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      Рейтинг: +21290

      derrik2000 22 минуты назад

      Чё, ЗМС, доигрался???
      И в последнем матче привоз сделал.
      Как ТАКОЕ вообще в РПЛ появилось???
      Башлёвая родня, как у рыжего Макеева???

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      Рейтинг: +858

      Solist345345 40 минут назад

      Тренер видимо ещё не знает, что Кутепов заслуженный мастер спорта?! Как он мог?

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      Рейтинг: +21290

      derrik2000 > Solist345345 22 минуты назад

      )))))))))))))))

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