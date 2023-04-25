Клотет перевел Кутепова и Нетфуллина в дубль «Торпедо» («Чемпионат»)

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет отстранил от тренировок с основной командой защитника Илью Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина.

По информации «Чемпионата», игроки будут тренировать с дублем московского клуба.

Сообщалось, что Клотет выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлева, потому что он слишком много улыбался.