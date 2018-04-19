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    Полузащитник «Авангарда» Нетфуллин: «Честно говоря, хотелось сыграть в финале Кубка России против «Спартака»

    Полузащитник курского «Авангарда» Равиль Нетфуллин назвал выход в финал Кубка России самым большим успехом в своей карьере на данный момент.

    «Победить «Шинник» было особенно приятно. Во-первых, ярославцы грамотная, обученная команда. Во-вторых, это мой бывший клуб. Плюс в чемпионате они у нас выиграли, поэтому настрой был очень серьезный. Мы целенаправленно готовились к этому полуфиналу.

    Конечно, эмоции сейчас самые позитивные. Наверное, на данный момент выход в финал Кубка России — мой самый большой успех в карьере, но главные игры еще впереди. Нам предстоят непростые матчи в чемпионате ФНЛ, а потом кубковый финал.

    Честно говоря, хотелось сыграть против «Спартака», но ребята из «Тосно» молодцы. Значит, будем готовиться к этому сопернику. По большому счету, в финале уже не важно, против кого играть. Случайно до решающего матча Кубка не добираются. Мы постараемся выиграть трофей, но понятно, что того же хотят и тосненцы, поэтому легко никому не будет», – сказал Нетфуллин после игры.

    Полуфинальный матч Кубка России «Авангард» – «Шинник» завершился со счетом 1:0. В финальном матче курская команда сыграет с «Тосно» 9 мая в Волгограде.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2018 10:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 20:45

      Удачи Авангарду.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 апреля 2018, 14:01

      МиллерМен был против...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 19 апреля 2018, 13:25

      Сыграть с тосно и поиграешь вот и всё

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 19 апреля 2018, 12:17

      ...Равиль,не обижайся,возможно ты ещё сыграешь с "народной" командой. А,пока, сыграй с Тосно. Командам финалистов успеха. Матч может быть покажут по какому нибудь каналу в повторе часа в 23--- они же не питерские и не московские.

      0
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      Рейтинг: +392

      A-Den 19 апреля 2018, 10:50

      Он в ЦСКА играл

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 19 апреля 2018, 10:25

      все хотят играть с дырявой защитой Спартака)))

      С Тосно им явно будет сложней....

      2
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