Полузащитник «Авангарда» Нетфуллин: «Честно говоря, хотелось сыграть в финале Кубка России против «Спартака»

Полузащитник курского «Авангарда» Равиль Нетфуллин назвал выход в финал Кубка России самым большим успехом в своей карьере на данный момент.

«Победить «Шинник» было особенно приятно. Во-первых, ярославцы грамотная, обученная команда. Во-вторых, это мой бывший клуб. Плюс в чемпионате они у нас выиграли, поэтому настрой был очень серьезный. Мы целенаправленно готовились к этому полуфиналу.

Конечно, эмоции сейчас самые позитивные. Наверное, на данный момент выход в финал Кубка России — мой самый большой успех в карьере, но главные игры еще впереди. Нам предстоят непростые матчи в чемпионате ФНЛ, а потом кубковый финал.

Честно говоря, хотелось сыграть против «Спартака», но ребята из «Тосно» молодцы. Значит, будем готовиться к этому сопернику. По большому счету, в финале уже не важно, против кого играть. Случайно до решающего матча Кубка не добираются. Мы постараемся выиграть трофей, но понятно, что того же хотят и тосненцы, поэтому легко никому не будет», – сказал Нетфуллин после игры.

Полуфинальный матч Кубка России «Авангард» – «Шинник» завершился со счетом 1:0. В финальном матче курская команда сыграет с «Тосно» 9 мая в Волгограде.