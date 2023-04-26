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    • Президент «Торпедо» прокомментировал отстранение трех игроков от тренировок

    Президент «Торпедо» прокомментировал отстранение трех игроков от тренировок

    Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал новость об отстранении трех игроков от тренировок команды.

    • Главный тренер Пеп Клотет исключил из состава Нетфуллина, Илью Кутепова и Юрия Журавлева.
    • Сообщалось, что последнего выгнали с занятия, поскольку он много улыбался.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 24 туров.

    – Правда ли, что Клотет выгнал трех игроков с тренировки?

    – Никто никого не изгонял.

    – А что на самом деле?

    – Рабочие вопросы.

    – То есть, они не будут тренироваться с командой?

    – Почему? Они тренируются.

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    Источник: «РБ Спорт»

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