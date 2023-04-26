Президент «Торпедо» прокомментировал отстранение трех игроков от тренировок

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал новость об отстранении трех игроков от тренировок команды.

Главный тренер Пеп Клотет исключил из состава Нетфуллина, Илью Кутепова и Юрия Журавлева.

Сообщалось, что последнего выгнали с занятия, поскольку он много улыбался.

«Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 24 туров.

– Правда ли, что Клотет выгнал трех игроков с тренировки?

– Никто никого не изгонял.

– А что на самом деле?

– Рабочие вопросы.

– То есть, они не будут тренироваться с командой?

– Почему? Они тренируются.