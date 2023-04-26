Президент «Торпедо» прокомментировал отстранение трех игроков от тренировок

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал новость об отстранении трех игроков от тренировок команды.
- Главный тренер Пеп Клотет исключил из состава Нетфуллина, Илью Кутепова и Юрия Журавлева.
- Сообщалось, что последнего выгнали с занятия, поскольку он много улыбался.
- «Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 24 туров.
– Правда ли, что Клотет выгнал трех игроков с тренировки?
– Никто никого не изгонял.
– А что на самом деле?
– Рабочие вопросы.
– То есть, они не будут тренироваться с командой?
– Почему? Они тренируются.
Источник: «РБ Спорт»