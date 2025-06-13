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«Торпедо» заинтересовано в основном голкипере клуба РПЛ

Сегодня, 11:04
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Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов заинтересован в трансфере в московский клуб вратаря Сергея Волкова из «Акрона». Голкипер может перейти к черно-белым на правах свободного агента.

При этом московский клуб хочет расстаться с вратарeм Егором Бабуриным, известным по выступлениям за «Зенит». Бабурин начинал прошлый сезон основным вратарeм «Торпедо» и выводил команду на поле с капитанской повязкой. Однако с октября 2024 года голкипер не провeл ни одного официального матча за черно-белых.

Сообщается также, что «Торпедо» отстранило от тренировок с основой и перевело в молодежную команду нападающего Максима Максимова и полузащитника Владислава Галкина. Клуб хочет расстаться с обоими, но не может договориться о компенсации. В контрактах игроков присутствует фиксированная неустойка при разрыве контракта по инициативе работодателя – три месячных оклада.

Галкин интересен «Ротору», за который уже выступал. Максимов есть в лонг-листе «Факела», однако главный тренер воронежского клуба Игорь Шалимов ещe не принял решение о необходимости его приобретения.

  • 30-летний Волков в прошлом сезоне провел 22 матча за «Акрон», пропустил 46 мячей, провел 5 встреч на ноль.
  • 31-летний Бабурин в сезоне-2024/25 принял участие в 12 играх за «Торпедо», пропустил 11 голов, провел 3 встречи на ноль.
  • 29-летний Максимов в минувшем сезоне провел за «Торпедо» 31 встречу, забил 5 мячей, сделал 1 голевой пас.
  • 23-летний правый вингер Галкин сыграл за черно-белых в 23 матчах, забил 2 гола и сделал 5 передач.

Ранее «Торпедо» уже рассталось с 32-летним полузащитником Равилем Нетфуллиным, который перешел в «Факел», отдало на год в аренду бразильскому «Мирасолу» 26-летнего хавбека Алессона, рассталось с 30-летним хавбеком Игорем Горбуновым.

Также черно-белые вернули из аренды 25-летнего полузащитника Владимира Москвичева, игравшего за «Акрон» и 31-летнего форварда Йорди Рейну, выступавшего за «Родину».

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Родина Факел Торпедо Акрон Бабурин Егор Нетфуллин Равиль Горбунов Игорь Рейна Йорди Волков Сергей Москвичев Владимир Максимов Максим Галкин Владислав Алессон
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1749803688
Махачи волчонка в чужой зоопарк не отдадут.Ну разве что исключительно задорого!
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The only one
1749808064
базар в самом разгаре
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