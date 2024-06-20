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    • Нетфуллин прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о России

    Нетфуллин прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о России

    Бывший полузащитник ЦСКА Равиль Нетфуллин оценил откровения Понтуса Вернблума про период карьеры в ЦСКА.

    37-летний швед извинился за выступления в составе «армейцев», раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти. Позднее он ограничил доступ к соцсетям из-за массовых оскорблений.

    – Недавно Понтус выпустил авторскую колонку для одного шведского ресурса, где рассказал, что у ЦСКА была древняя база времен начала 20-го века и в ней готовили пресную еду. Насколько согласен с таким описанием базы в Ватутинках?

    – На тот момент было сложно сказать, что база новая. По питанию вопросов вообще никаких не было, потому что были собственные повара, которые знали лучше всех про рацион футболистов. Думаю, что Понтусу просто наша кухня была чуждой и ему хотелось какой-то другой еды. Мне же, молодому, было не с чем сравнивать, да и это не имело особого значения.

    – Вернблум в своей заметке, кроме хорошей зарплаты и участия в Лиге чемпионов, вообще не выделил ни одного положительного момента в ЦСКА. Было заметно, что швед несчастлив в России?

    – Я поверхностно читал перевод колонки. Думаю, что его слова до конца неправильно интерпретировали. Мне кажется, Понтус – обычный суровый боец, который приезжал, отрабатывал и уезжал. Делал это профессионально, но особо тeплых чувств не питал.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии (4)
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    R_a_i_n
    1718885583
    Кони признавайтесь, вы Понтуса в конюшне что-ли держали?
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    Александр-Каратеев-yandex
    1718886112
    Что сказал, то и сказал. и не надо сглаживать его высказывания, пусть и дальше бегает по всей швеции и извиняется.Пусть его слова будут на его совести.
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    VVM1964
    1718886334
    Как много внимания уделено Понтусу !!! ((( Как сильно всех интересует мнение какого то шведского игрока ! - открещиваемся от Европы, а сами всё им в рот заглядываем, кто и что сказал ! (((... - "Либо трусы наденьте, либо крестик снимите" ...
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    swot1205
    1718887243
    пид---асина
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    Россия
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