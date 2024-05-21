Вернблум: «Моя жена восприняла новость о переезде в Россию как извещение о смерти»

Экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум в колонке для Aftonbladet рассказал о переживаниях своей супруги в связи с переездом в Россию.

«Я обещал жене, что мы никогда и ни при каких обстоятельствах не переедем в Россию, но довольно легко давать обещания. У нас не было финального решения до последнего дня отпуска.

Мой агент Карл Фагер позвонил мне по Skype и сказал, что московский ЦСКА, прошедший в 1/8 финала Лиги чемпионов, хочет купить меня, и, помимо того, он позволит мне сыграть в матче с командой моей мечты – мадридским «Реалом».

Теперь нам необходимо было несколько лет пожить в Москве, мне нужно было рассказать об этом жене. Вероятно, для неe это было максимально похоже на извещение о смерти.

Что ни говори, а получилось не очень хорошо. Она восприняла эту новость именно так, как люди, получавшие извещение о смерти», – написал 37-летний швед.