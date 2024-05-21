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    • Вернблум: «Моя жена восприняла новость о переезде в Россию как извещение о смерти»

    Вернблум: «Моя жена восприняла новость о переезде в Россию как извещение о смерти»

    Экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум в колонке для Aftonbladet рассказал о переживаниях своей супруги в связи с переездом в Россию.

    «Я обещал жене, что мы никогда и ни при каких обстоятельствах не переедем в Россию, но довольно легко давать обещания. У нас не было финального решения до последнего дня отпуска.

    Мой агент Карл Фагер позвонил мне по Skype и сказал, что московский ЦСКА, прошедший в 1/8 финала Лиги чемпионов, хочет купить меня, и, помимо того, он позволит мне сыграть в матче с командой моей мечты – мадридским «Реалом».

    Теперь нам необходимо было несколько лет пожить в Москве, мне нужно было рассказать об этом жене. Вероятно, для неe это было максимально похоже на извещение о смерти.

    Что ни говори, а получилось не очень хорошо. Она восприняла эту новость именно так, как люди, получавшие извещение о смерти», – написал 37-летний швед.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:35
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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1716317845
    Теперь будет наматывать говно на вентилятор.
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    ...уефан
    1716318101
    ...это похоже на начало здешнего сериала(. Потом он начнёт рассказывать, сколько раз его обворовали в России и как он мог неоднократно погибнуть и чудом вырвался обратно в Европу...
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