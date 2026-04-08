Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернублум поздравил с 40-летием вратаря команды Игоря Акинфеева.

«Фурик, ты *** [долбаная] легенда! С днeм рождения! Желаю тебе всего наилучшего, здоровья и счастья на твоeм пути. Делить с тобой поле было честью. Наслаждайся этим днeм. Береги себя», – сказал швед.