Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернублум поздравил с 40-летием вратаря команды Игоря Акинфеева.
«Фурик, ты *** [долбаная] легенда! С днeм рождения! Желаю тебе всего наилучшего, здоровья и счастья на твоeм пути. Делить с тобой поле было честью. Наслаждайся этим днeм. Береги себя», – сказал швед.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В последнее время появляются призывы в адрес Игоря, что ему пора заканчивать с футболом.
- Капитан армейцев пропустил 740 голов в 818 матчах.
- Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.
- По ходу карьеры у Акинфеева было несколько тяжелых травм с пропуском нескольких месяцев, но всякий раз он возвращался и места в основе ЦСКА не терял.
- Карьеру в сборной России Игорь завершил в 2018 году.
Источник: телеграм-канал ЦСКА