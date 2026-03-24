Акинфеева призвали закончить карьеру: «Надо чувствовать меру»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что Игорю Акинфееву пора завершить профессиональную карьеру.

Такое мнение он высказал в ответ на вопрос о голевой ошибке капитана армейцев в выигранном матче 22-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (3:1).

Махачкалинцы забили, когда 39-летний голкипер ошибся на выходе.

Его опередил Гамид Агаларов, отправивший мяч в пустые ворота.

«Я видел его ошибку в матче с Махачкалой. Нехорошо. Я давно говорю, Игорьку надо заканчивать. Хочется играть, конечно, но и реакция не та, и движения не те. Всe с возрастом проходит.

Надо уступать место молодым и уходить на хорошей ноте. Иначе сейчас у нас оборона слабенькая, а такие ошибки, когда мяч за шиворот залетает, для вратаря такого уровня недопустимы.

Владислав Тороп сможет его заменить – и на выходах играет хорошо, и смелый, реакция другая. Реакцию не восстановишь.

Я по себе помню: в 30 лет ещe играл в сборной, но перестал готовиться к матчам, просыпался и мне было всe равно. Тогда я понял: надо заканчивать. Надо чувствовать меру, иначе забудут на плохой ноте», – заявил Пономарев.