  • Акинфеева призвали закончить карьеру: «Надо чувствовать меру»

Акинфеева призвали закончить карьеру: «Надо чувствовать меру»

24 марта, 20:12
7

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что Игорю Акинфееву пора завершить профессиональную карьеру.

Такое мнение он высказал в ответ на вопрос о голевой ошибке капитана армейцев в выигранном матче 22-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (3:1).

  • Махачкалинцы забили, когда 39-летний голкипер ошибся на выходе.
  • Его опередил Гамид Агаларов, отправивший мяч в пустые ворота.

«Я видел его ошибку в матче с Махачкалой. Нехорошо. Я давно говорю, Игорьку надо заканчивать. Хочется играть, конечно, но и реакция не та, и движения не те. Всe с возрастом проходит.

Надо уступать место молодым и уходить на хорошей ноте. Иначе сейчас у нас оборона слабенькая, а такие ошибки, когда мяч за шиворот залетает, для вратаря такого уровня недопустимы.

Владислав Тороп сможет его заменить – и на выходах играет хорошо, и смелый, реакция другая. Реакцию не восстановишь.

Я по себе помню: в 30 лет ещe играл в сборной, но перестал готовиться к матчам, просыпался и мне было всe равно. Тогда я понял: надо заканчивать. Надо чувствовать меру, иначе забудут на плохой ноте», – заявил Пономарев.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Капитан армейцев пропустил 739 голов в 817 матчах.
  • Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.

Пономарев пристыдил Талалаева: «Перечеркнул абсолютно все» 5
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь» 3
Пономарев выбрал сторону в конфликте Мойзеса и Челестини 12
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх ЦСКА Акинфеев Игорь Пономарев Владимир
Комментарии (7)
Mirak92
1774373988
Да ты почти и не играл. Балаболишь вот много. На с чет Акинфеева согласен
Ответить
mab1011
1774374160
Дай бог Пономареву здоровья, но если следовать его логике, то и с советами футболистам и тренерам после 80 надо завязывать...
Ответить
Snek
1774379091
Пономарёв чего-то сдал последнее время. Возрастные изменения берут своё. Тороп не то, чтобы ничем не превосходит Акинфеева, а даже хуже, чем он. Пока не появится замена, смысла Акинфееву завершать - нет.
Ответить
boris63
1774400910
Игорьку надо было завязать ещё пару лет назад. Тороп думаю справиться но и ему нужна практика, иначе не будет уверенности.
Ответить
a_who
1774413705
Игорьку уже давно пора.
Ответить
Artemka444
1774414701
Сами разберутся без всяких советов)
Ответить
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
3
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
5
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
