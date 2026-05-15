Российских футболистов назвали «говном»

15 мая, 19:53
52

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об уровне российского футбола.

«Уровень нашего футбола слабенький. Мы допустили всяких сволочей-иностранцев, которые приезжают сюда зарабатывать деньги любыми путями, а наши ребята сидят. Наши ребята сначала хотят играть в футбол, а потом деньги зарабатывать, а эти – наоборот.

Вот кого набирать в сборную? Карпин взял Облякова, Кисляка и Баринова – они никакие. Они в наше время только за дубль играли бы. А все ими восхищаются: «Обляков сделал пас левой ногой один раз! Кисляк очень хорошо подал!» Елки-палки, зачем такие глупости говорить? Они должны пахать как Папа Карло. Англичане говорят: покажите своих полузащитников, и мы скажем, что у вас за команда. А у нас говно, а не полузащитники.

Без международных турниров уровень становится еще хуже – нет никакой практики. Играем с островами Зеленого Мыса – это абсурд! Разве так можно? Наоборот, растренируешься с такими соперниками. Если нас и дальше не будут возвращать в международные турниры, то уровень нашего футбола упадет еще сильнее. Надо действовать политически – тыкать этих сволочей и паразитов носом во все дела, чтобы они знали, кто такие русские. Думаю, доживем до нашего возвращения. Когда СВО закончится, тогда все и встанет на свои места», – сказал Пономарев.

  • Пономарев выступал за армейцев с 1962 по 1969 год, провел более 200 матчей.
  • Бывший защитник становился с ЦСКА чемпионом СССР. За сборную отыграл 25 матчей, помог ей стать четвертой на ЧМ-1966.
  • 86-летний Пономарев – подполковник в отставке.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир
Комментарии (52)
Urtíсa
1778865208
Начал с --"А у нас говно, а не полузащитники". А свел все к --"Надо действовать политически – тыкать этих сволочей и паразитов носом во все дела, чтобы они знали, кто такие русские." Гений логики.Гы гы
Мортус
1778865855
Почему галаперидол сегодня не прокололи??!!! Где санитары в конце концов!!
zigbert
1778867430
Услышать такое от Пономарева в порядке вещей.
...уефан
1778867889
...снова дедугана не похмелили, сволота, а нам расхлёбывать это, читая...
Garrincha58
1778867985
Всё правильно колхозный у нас футбол
somn
1778870669
А кто виноват в том, что у нас нет международной практики? "Карл", у нас проблемы, а ты гонишь пургу!
САДЫЧОК
1778871157
Ну тут этот дед прав! Все перечисленные и особенно не упамянутый Тюкавин это дерьм@ - а не футболисты. Так никто не играет уже давно. Кисляк нормальный футболист- но он зависим от наезда Баринова и недотренера узбека.
СильныйМозг
1778881514
И кстати, игроков спартака, на фоне говна, от говна не отличишь, может, на это намекал Пономарёв?
ALEXMAN888
1778912057
Маразм подпитанный алкоголем
sochi-2013
1778920625
в огороде бузина, а в Киеве дядька
