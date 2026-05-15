  • УЕФА безжалостно наказал Латвию за отказ играть с Беларусью

УЕФА безжалостно наказал Латвию за отказ играть с Беларусью

15 мая, 18:29
20

Сборной Латвии до 19 лет засчитали техническое поражение за отказ проводить матч против Беларуси в квалификации чемпионата Европы-2027.

Встреча в рамках группы B3 должна была состояться 15 мая. УЕФА вынес решение о поражении латвийской команды со счетом 0:3.

Президент Латвийской футбольной федерации Вадим Ляшенко подтвердил, что организация заблаговременно уведомила о нежелании выходить на поле против белорусских футболистов.

«Объявить матч несостоявшимся по решению Латвийской футбольной федерации (в связи с чем ей засчитывается поражение со счетом 0:3), поскольку именно она несет ответственность за отмену матча», – говорится в решении УЕФА.

  • Сборная Беларуси под руководством главного тренера Сергея Сосновского 18 мая сыграет с командой Сан-Марино, а 21 мая встретится со Словакией.
  • На данный момент белорусы и словаки набрали по три очка и занимают первое и второе места в группе соответственно.
  • Беларусь проводит домашние матчи на нейтральной территории.

Источник: «Бомбардир»
Беларусь Латвия
VVM1964
1778859444
Мои поздравления сборной Белоруссии с убедительной победой !))...
Ответить
zra78
1778859708
Ахаха, безжалостно)))) обычное стандартное наказание...
Ответить
Император 1
1778859755
Правильное решение, на.цики должны быть наказаны
Ответить
...уефан
1778859834
...а могло быть по другому?...
Ответить
krazzznowk
1778862138
subbotaspartak
1778862558
Действительно безжалостно, хватило бы 2:0...
Ответить
Foxitkuban
1778863826
А что тут "безжалостного"? А, бомбарДЫР?
Ответить
Urtíсa
1778864708
А что будет делать УЕФА, когда еще 20-25 стран откажутся ? Правильно--заткнется и все таки будет учитывать мнение большинства.А то может получиться как в любительском боксе где федерацию IBA возглавлял пропутинский Умар Кремлев (одна фамилия чего стоит, это он родную фамилию Лутфуллоев сменил) , допустила Россию и Беларусь под флагом, и подписала соглашение о сотрудничестве с Газпромом. Многие страны в знак протеста просто вышли из IBA и организовали World Boxing.Сейчас там 175 стран. Для УЕФА это напоминание.Без членов участников они ноль без палочки.
Ответить
timon2401
1778876124
Заголовок как обычно))) Я уж думал, что как минимум дисквалифицируют на сезон как минимум… А так-то да!!! Действительно, безжалостно))) А бульбашей с заслуженной победой!!!
Ответить
Oldtrafford83
1778908182
Белорусов с победой, а эти черти пусть и дальше себя закапывают))
Ответить
