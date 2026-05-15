УЕФА безжалостно наказал Латвию за отказ играть с Беларусью

Сборной Латвии до 19 лет засчитали техническое поражение за отказ проводить матч против Беларуси в квалификации чемпионата Европы-2027.
Встреча в рамках группы B3 должна была состояться 15 мая. УЕФА вынес решение о поражении латвийской команды со счетом 0:3.
Президент Латвийской футбольной федерации Вадим Ляшенко подтвердил, что организация заблаговременно уведомила о нежелании выходить на поле против белорусских футболистов.
«Объявить матч несостоявшимся по решению Латвийской футбольной федерации (в связи с чем ей засчитывается поражение со счетом 0:3), поскольку именно она несет ответственность за отмену матча», – говорится в решении УЕФА.
- Сборная Беларуси под руководством главного тренера Сергея Сосновского 18 мая сыграет с командой Сан-Марино, а 21 мая встретится со Словакией.
- На данный момент белорусы и словаки набрали по три очка и занимают первое и второе места в группе соответственно.
- Беларусь проводит домашние матчи на нейтральной территории.
Источник: «Бомбардир»