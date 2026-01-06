Гончаренко упомянул Аршавина на 1-й пресс-конференции во главе сборной Беларуси

Новый главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко упомянул экс-игрока сборной России Андрея Аршавина, говоря об ожиданиях от своей работы.

– Для белорусского болельщика ваш приход в сборную будет сравним с тем, как вы взяли БАТЭ и вывели его в Лигу чемпионов. То есть все мы ждем какого-то феерического скачка от «националки». Что скажете болельщикам, берясь за новое дело?

– Хочется, конечно, пошутить, но учитывая, что уровень здесь серьезный… Можно вспомнить Андрея Аршавина (улыбается). Мы должны делать все возможное, чтобы порадовать своего болельщика. Для меня, как тренера, вспоминаются не сами результаты, а эмоции болельщиков, которые чувствуешь и во время игры, и после. Нет ничего более приятного для тренера, чем то, что болельщики приходят. Хочется, чтобы люди прошли этот путь.

Понятно, что у каждого человека бывают в жизни тяжелые моменты. И люди, когда получают немного радости… Моя работа заключается в том, чтобы ее им предоставить. Критики не избежать, ее будет много. Но наша задача идти вперед, чтобы люди получили хорошее настроение на длительное время.