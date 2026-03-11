Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак оценил «Спартак» перед игрой в РПЛ

11 марта, 12:18
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 21‑го тура РПЛ со «Спартаком» отметил результативность игры красно‑белых в атаке.

– Какие выводы после игры в Оренбурге?

– Каждая игра требует анализа по игрокам и командным действиям. С точки зрения игры, у нас не получилась игра в обороне. Сыграли очень пассивно. Тот фактор, который помешал добиться результата. Наряду с реализацией. Думаю, что те качества, которые не позволили добиться победы, мы знаем. Это будет уроком. Нет команды, которая играет только на голом мастерстве. Нужно играть до конца.

Нас ожидает важный матч со «Спартаком». Мы приучили болельщиков, что каждый год боремся за первое место. Турнирная таблица очень плотная, каждая потеря очков влияет на расстановку сил в ней.

– В «Спартаке» поменялся тренер. Ждать ли результативную игру?

– Последние наши матчи со «Спартаком» непросто складывались. Были нулевые ничьи. Да, «Спартак» начал результативно, много забивает, но и много пропускает. Не беру матч Кубка России – это отдельный турнир.

В чемпионате, играя с командами ниже уровнем, есть самоуверенность, что могут забить. По двум матчам рано судить. В атаке эта команда одна из лучших по исполнителям, которые играют результативно и креативно. По обороне посмотрим со временем. Пока играют очень результативно.

– Чем вас впечатлил Кондаков?

– Он подходит не под мой стиль, а под футбольный стиль. Парень с правильным настроем, талантливый игрок. На мой взгляд, у него хорошее будущее. Хорошо понимает футбол, профессионал. Очень умный парень, который понимает, что нужно, чтобы двигаться дальше. Использует те шансы, которые есть, очень хорошо.

Он становится игроком основной нашей обоймы. Он заслужил своей игрой, это не моя заслуга, это его труд, его тренеров, его отца. Надеюсь, закрепится и будет радовать своей игрой.

  • Матч «Зенит»«Спартак» пройдет 14 марта и начнется в 16:00 мск.
  • Петербуржцы занимают в РПЛ 2-е место с 42 очками после 20 игр. Красно-белые идут 6-ми с 35 баллами.

Еще по теме:
Дзюба приблизился к рекорду Семака
Семак высказался о травмах Дивеева и Вендела 3
Семак прокомментировал заявление «плохого мальчика» Соболева
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1773222913
Не стоит недооценивать аутсайдеров. Могут даже и забить. Правда в свинарню тогда влезет пятихаточка. Гыгыгы
Ответить
Красногвардейчик
1773224473
СЫмак соломку стелит, чует неладное))
Ответить
Desma
1773228149
" Он подходит не под мой стиль" Вот это и радует!
Ответить
Cleaner
1773229092
Зенит растопчет Спартака не напрягаясь. Не сильно удивлюсь повторению счета 7:1(СЕМЬ:ОДИН!) в пользу Зенита! А над Спартаком ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Император 1
1773234141
Надо выиграть, к тому же такой Спартак
Ответить
Главные новости
Команда РПЛ может сыграть два матча за два дня
20:59
Все пары ближайшего раунда Кубка России
20:52
1
Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»
20:38
12
ВидеоМостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»
19:48
3
Россиянин попал в команду недели Лиги чемпионов
19:22
3
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
17
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
18:08
7
Рабинер – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Совсем берега потеряли»
17:01
20
Соболева назвали «Роналдо Феномено»
16:25
9
Быстров – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Не хочется смотреть футбол, из нас делают дураков»
15:49
32
Все новости
Все новости
Джон Джон откровенно ответил, зачем перешел в «Зенит»
19:59
4
Шишкин выявил клуб РПЛ, у которого черная полоса
18:59
1
«Спартак» массово просит блогеров рекламировать клуб
18:26
8
Быстров призвал к отставке одного из сотрудников РФС
17:41
3
В ПСВ оценили информацию об интересе к Угальде
17:24
3
Игрок «Динамо» – о поведении Карпина: «Он сам не разговаривал ни с кем»
17:12
Адовкат Смолова – о драке в кафе: «Федор сожалеет о случившемся и извинился»
16:50
2
Соболева назвали «Роналдо Феномено»
16:25
9
Глушаков сказал, почему не ездит на метро
16:10
3
Игрока «Спартака» отругали за действия в матче с «Зенитом»
15:19
7
Адвокат Смолова отреагировала на обвинения, предъявленные игроку
15:08
5
Апелляционный суд Амстердама принял решение по Промесу
14:59
5
Вингер «Динамо» рассказал о предложениях из Европы
14:11
1
Губерниев призвал назначить в ЦСКА российского тренера
13:49
5
Названы клубы Первой лиги, претендующие на лицензии РПЛ
13:42
2
Глушаков высказался о спартаковском духе
12:35
8
Карседо: «Мы доминировали над «Динамо», постараемся пройти «Зенит»
11:13
10
Радимов – о действиях Талалаева: «Я такого никогда не видел в футболе»
10:59
12
Агент Батракова сказал, каким должен быть зарубежный клуб для игрока
10:53
6
Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука
10:23
9
Орлов – о Глушенкове: «Он неадекватен, команда для него не главное»
09:38
20
В «Спартаке» сказали, считают ли «Зенит» главным врагом
08:28
36
Карседо объяснил, почему Заболотный почти не играет за «Спартак»
01:50
9
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
3
Инсайд из раздевалки ЦСКА после 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 20:56
4
Юран оригинально ответил, почему его не зовут в «Спартак»
Вчера, 20:44
6
Аршавин определил преемников себя и Кержакова в «Зените»
Вчера, 20:39
1
Бубнов проанализировал потасовку в конце матча «Балтика» – ЦСКА: «Его убить могли»
Вчера, 19:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 