Заявление «Матч ТВ» о наказании для Орзул

На «Матч ТВ» опровергли отстранение телеведущей Марии Орзул от прямых эфиров и студий.

Недовольство ее работой возникло после матча 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (1:4).

Орзул после московского дерби задавала неуместные вопросы и делала странные заявления.

«По результатам эфира с Марией действительно была проведена беседа о корректности высказываний в прямом эфире и этике работы в рамках федерального канала.

В то же время информация об отстранении на сегодняшний день не соответствует действительности», – заявили в пресс-службе «Матч ТВ».