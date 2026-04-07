  • Быстров ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Быстров ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

7 апреля, 17:48
5

Владимир Быстров отреагировал на слова Андрея Аршавина о статусе «Спартака».

Экс-футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.

– Андрей Аршавин говорил, что чемпионский футбол «Спартак» показал лишь один раз за 20 лет.

– Мне хочется, чтобы в стране было как можно больше хороших клубов. Если мы будем относить «Спартак» к середнякам, то грош цена нашему чемпионату.

Если красно-белые не будут бороться за чемпионство, тогда надо заканчивать с футболом вообще.

Хорошо, что появился «Краснодар» – за это надо сказать спасибо Сергею Николаевичу Галицкому, штабу и всем-всем. Они могут дать бой и Питеру, и Москве.

– Как вы относитесь к мнению Аршавина, что текущий «Спартак» не является топ-клубом?

– Андрей Сергеевич просто не играл в «Спартаке». Такого я говорить не буду. Для меня всегда «Спартак» будет клубом, который борется за чемпионство. Пусть в глубине души, но буду продолжать верить в это. Так же, как верю в «Зенит» – тем более с их спонсорами.

Получилось так, что я играл за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Все борются за чемпионство, все большие команды. Мне нравится, когда они идут наверху таблицы.

  • «Спартак» набрал 41 очко в 23 турах РПЛ.
  • Красно-белые отстают от топ-3 на 3 балла.
  • Столичная команда в последний раз выигрывала РПЛ в 2017 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Быстров Владимир
Комментарии (5)
Vitaga
Ман Сити долгие десятилетия ничего не выигрывал. пока не сменился владелец клуба. но топ клубом он был и есть. как и Спартак. а Аршавин просто троллил.
Good_win_ФКСМ
Слушать писклявое шавко-убожество - себя не уважать, это уже давно проверено делом...
...уефан
...Ай, да Вовка, ай, шельмец! Сказал красиво, молодец!)... Особо по-красоте - "Зенит - тем более, с их спонсорами"...
rash1959
шерШавка давно скурвился
Айболид
Да нееее ,какой они топ клуб . Вообще не про них . Свинёнок лукавит .
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
1
Соболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
2
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
