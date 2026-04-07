Быстров ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Владимир Быстров отреагировал на слова Андрея Аршавина о статусе «Спартака».
Экс-футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.
– Андрей Аршавин говорил, что чемпионский футбол «Спартак» показал лишь один раз за 20 лет.
– Мне хочется, чтобы в стране было как можно больше хороших клубов. Если мы будем относить «Спартак» к середнякам, то грош цена нашему чемпионату.
Если красно-белые не будут бороться за чемпионство, тогда надо заканчивать с футболом вообще.
Хорошо, что появился «Краснодар» – за это надо сказать спасибо Сергею Николаевичу Галицкому, штабу и всем-всем. Они могут дать бой и Питеру, и Москве.
– Как вы относитесь к мнению Аршавина, что текущий «Спартак» не является топ-клубом?
– Андрей Сергеевич просто не играл в «Спартаке». Такого я говорить не буду. Для меня всегда «Спартак» будет клубом, который борется за чемпионство. Пусть в глубине души, но буду продолжать верить в это. Так же, как верю в «Зенит» – тем более с их спонсорами.
Получилось так, что я играл за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Все борются за чемпионство, все большие команды. Мне нравится, когда они идут наверху таблицы.
- «Спартак» набрал 41 очко в 23 турах РПЛ.
- Красно-белые отстают от топ-3 на 3 балла.
- Столичная команда в последний раз выигрывала РПЛ в 2017 году.