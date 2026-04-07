Быстров ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Владимир Быстров отреагировал на слова Андрея Аршавина о статусе «Спартака».

Экс-футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.

– Андрей Аршавин говорил, что чемпионский футбол «Спартак» показал лишь один раз за 20 лет.

– Мне хочется, чтобы в стране было как можно больше хороших клубов. Если мы будем относить «Спартак» к середнякам, то грош цена нашему чемпионату.

Если красно-белые не будут бороться за чемпионство, тогда надо заканчивать с футболом вообще.

Хорошо, что появился «Краснодар» – за это надо сказать спасибо Сергею Николаевичу Галицкому, штабу и всем-всем. Они могут дать бой и Питеру, и Москве.

– Как вы относитесь к мнению Аршавина, что текущий «Спартак» не является топ-клубом?

– Андрей Сергеевич просто не играл в «Спартаке». Такого я говорить не буду. Для меня всегда «Спартак» будет клубом, который борется за чемпионство. Пусть в глубине души, но буду продолжать верить в это. Так же, как верю в «Зенит» – тем более с их спонсорами.

Получилось так, что я играл за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Все борются за чемпионство, все большие команды. Мне нравится, когда они идут наверху таблицы.