Шалимов указал на проблемы с составом у «Краснодара» перед игрой с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре «быков» после гостевого матча 23-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

«У «Краснодара» очевидные проблемы с составом. Видимо, до конца сезона выбыл Са, Сперцяна подвели после травмы именно к этой игре – сыграл Эдуард, как мог. Но в лучшей форме он может намного больше. Плюс из-за дисквалификации не играл Дуглас Аугусто. Что-то происходит с Черниковым, который остался в запасе.

Игра очень вязкая, малозрелищная – плотно, жестко. Такие матчи не выигрываются, а вырываются. «Ахмат» свои моменты не реализовал – не забил Мелкадзе, а вот Кордоба использовал даже не стопроцентный момент. Но в этом случае надо говорить и о том, что центральный защитник грозненцев не лучшим образом отыграл в этом эпизоде.

Отдельно о Черникове. Из-за удаления он пропустит важнейшую игру с «Зенитом». И если по второй карточке там вопрос в фоле, то первую он получил за разговоры. Понятно, что его возмущение решением арбитра было обоснованно – рефери не увидел чистейший фол на Кордобе. Но в ситуации, когда команда борется за золото, а с составом есть проблемы, надо держать себя в руках», – сказал Шалимов.