«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала новость, что клуб в серьезных долгах.

«В рамках процедуры лицензирования клубы обязаны подтверждать источники формирования бюджета на будущий сезон. Они включают весь комплекс доходов клуба: спонсорские поступления, коммерческую деятельность, медиаправа, матч‑дэй и другие регулярные источники.

Утверждение о том, что лицензия была получена только за счет включения в бюджет трансферов футболистов, не имеет под собой оснований и его попросту не приняли бы при лицензировании. Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков, его основа – другие источники дохода, указанные при лицензировании.

Трансферная работа – это текущая деятельность любого современного футбольного клуба. «Локомотив» действительно намерен продолжать взвешенную и ответственную трансферную политику по выработанному курсу, которому придерживается последние годы. В случае ухода отдельных футболистов клуб всегда рассматривает варианты их замены в соответствии со спортивными задачами команды. Также у клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. Клуб вовремя выполняет все взятые на себя обязательства», – сказали в «Локо».