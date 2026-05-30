  • «Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге

«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге

Сегодня, 11:49
1

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала новость, что клуб в серьезных долгах.

«В рамках процедуры лицензирования клубы обязаны подтверждать источники формирования бюджета на будущий сезон. Они включают весь комплекс доходов клуба: спонсорские поступления, коммерческую деятельность, медиаправа, матч‑дэй и другие регулярные источники.

Утверждение о том, что лицензия была получена только за счет включения в бюджет трансферов футболистов, не имеет под собой оснований и его попросту не приняли бы при лицензировании. Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков, его основа – другие источники дохода, указанные при лицензировании.

Трансферная работа – это текущая деятельность любого современного футбольного клуба. «Локомотив» действительно намерен продолжать взвешенную и ответственную трансферную политику по выработанному курсу, которому придерживается последние годы. В случае ухода отдельных футболистов клуб всегда рассматривает варианты их замены в соответствии со спортивными задачами команды. Также у клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. Клуб вовремя выполняет все взятые на себя обязательства», – сказали в «Локо».

  • «Локо» финишировал на третьем месте в таблице РПЛ-2025/26.
  • Команда не становилась чемпионом с 2018 года.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Цугундeр
1780134231
Уныло и не дерзко ответили. Значит- правда.(
Desma
1780145604
Заголовок ни о чём. Очевидно, что у Локо долги, и они немалые. Более того, продажа ведущих игроков не решает проблемы. Надо искать другие источники. Уже сейчас стоимость билета на поезд Санкт-Петербург - Москва (от 7956р.) в 2 раза превышает стоимость билета (от 3379р.) на самолет. О чём разговор? Пресс-служба не знает что и написать.
