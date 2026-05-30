Сборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ

Узбекистан приступил к финальному этапу подготовки к чемпионату мира-2026.

Команда уже тренируется в Нью-Йорке.

До начала турнира узбекистанцы проведут за океаном два товарищеских матча: с Канадой (2 июня) и Нидерландами (8 июня).