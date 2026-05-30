Сборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ

Узбекистан приступил к финальному этапу подготовки к чемпионату мира-2026.
Команда уже тренируется в Нью-Йорке.
До начала турнира узбекистанцы проведут за океаном два товарищеских матча: с Канадой (2 июня) и Нидерландами (8 июня).
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Узбекистана попала в одну группу с Португалией, Колумбией и ДР Конго. В составе азиатской команды есть футболисты с опытом выступления в РПЛ.
- Тренирует команду итальянец Фабио Каннаваро. Он брал чемпионат мира-2006 в качестве игрока и в том же год стал обладателем «Золотого мяча».
