Гендиректор «Спартака» назвал единственный минус Карседо

Вчера, 19:34
9

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о главном тренере команды Хуане Карлосе Карседо.

«Карседо в штабе Эмери отвечал за тактику. Его достижения не сравнить с достижениями ни одного из предыдущих тренеров «Спартака».

Второе – успех в скромном клубе и в скромном чемпионате. Мы видим, что после ухода Карседо «Пафос» финишировал в турнирной таблице с 25-очковым отставанием от чемпиона. Это к вопросу о роли тренера в футбольной команде.

И третье – мы наводили справки относительно человеческих качеств. И я, и спортивный директор. Все собеседники хором говорили, что это исключительно порядочный человек. Да, «порядочный человек» – не профессия, но это очень важно в совокупности с другими качествами.

Минусы? Только то, что он не выигрывал Лигу чемпионов!» – заявил Некрасов.

  • Испанец возглавил красно-белых 5 января, заключив контракт до лета 2028 года.
  • Под его руководством команда выиграла 11 из 17 матчей при 2 ничьих и 4 поражениях.
  • Спартаковцы поднялись с 6-го на 4-е место в РПЛ и стали обладателями FONBET Кубка России.

Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос
k611
1780072719
А много ли тренеров её выигрывали? Нашёл недостаток...
Ответить
...уефан
1780072876
...некрасовщина, какая-то...
Ответить
ScarlettOgusania
1780073597
ЛЧ даже Эмери не выигрывал, а возможности в его клубах были гораздо больше, чем у Карседо в Пафосе и в Спартаке...😇 Некрасову аккуратнее с достижениями тренеров надо быть...
Ответить
Desma
1780075223
Ну, всё..... начал хвалить/расхваливать, а это не к добру.
Ответить
oyabun
1780077181
Может у Карседо и есть единственный минус, а вот у Некрасова не наблюдается и единственного плюса. По крайней мере до тех пор, пока, наконец, не обеспечит команду нормальными забивными нападающими.
Ответить
Прокс
1780081837
СракТак и лига чемпионов,да уж они хоть с что то выигрывали!!!
Ответить
zigbert
1780082045
ЛЧ пока для нас недоступна. Да и уровень команды должен быть на порядок выше.
Ответить
