Гендиректор «Спартака» назвал единственный минус Карседо

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о главном тренере команды Хуане Карлосе Карседо.
«Карседо в штабе Эмери отвечал за тактику. Его достижения не сравнить с достижениями ни одного из предыдущих тренеров «Спартака».
Второе – успех в скромном клубе и в скромном чемпионате. Мы видим, что после ухода Карседо «Пафос» финишировал в турнирной таблице с 25-очковым отставанием от чемпиона. Это к вопросу о роли тренера в футбольной команде.
И третье – мы наводили справки относительно человеческих качеств. И я, и спортивный директор. Все собеседники хором говорили, что это исключительно порядочный человек. Да, «порядочный человек» – не профессия, но это очень важно в совокупности с другими качествами.
Минусы? Только то, что он не выигрывал Лигу чемпионов!» – заявил Некрасов.
- Испанец возглавил красно-белых 5 января, заключив контракт до лета 2028 года.
- Под его руководством команда выиграла 11 из 17 матчей при 2 ничьих и 4 поражениях.
- Спартаковцы поднялись с 6-го на 4-е место в РПЛ и стали обладателями FONBET Кубка России.