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Игроки РПЛ определили лучшего в минувшем сезоне

29 мая, 01:27
5

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба второй год подряд стал победителем традиционного опроса «Спорт-Экспресса» среди игроков РПЛ.

В голосовании участвовали футболисты 16 клубов РПЛ. Каждую команду представляли по 11 человек, называвших свои тройки лучших. За первое место начислялось 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.

Кордоба набрал 229 очков и занял первую строчку. Второе место досталось его одноклубнику, полузащитнику Эдуарду Сперцяну, получившему 158 баллов. Тройку замкнул полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с 86 очками.

  • В завершившемся чемпионате Кордоба забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ.
  • «Краснодар» финишировал вторым, уступив чемпионство «Зениту».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Краснодар Кордоба Джон
Комментарии (5)
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Литейный 4 (returned)
1780033879
Склизкая эта первая парочка. Симулянты и провокаторы от Бога. Пора им открывать школу нырков, как в своё время Комбаров в свинарне открывал. Гыгыгы
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Max-Min-vkontakte
1780034528
такая оценка от коллег дорогого стоит, на контрасте с оценками местных икспердов)
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lejnin
1780037162
Это что за дебилы, кто голосовал за Луиса Энрике, кроме него самого? Даже, прости господи, среды немытых есть кандидаты посильнее...
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Император 1
1780038546
Я бы убрал нескольких или снизил
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волчарик
1780047327
Вроде все по честному, голосовали сами игроки. Но атакующая линия всегда больше на виду. И расстраивает уровень чемпионата. Игрок пропускающий сборы, играющий по настроению и с ленцой, все равно на 4 месте.
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