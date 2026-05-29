Игроки РПЛ определили лучшего в минувшем сезоне

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба второй год подряд стал победителем традиционного опроса «Спорт-Экспресса» среди игроков РПЛ.

В голосовании участвовали футболисты 16 клубов РПЛ. Каждую команду представляли по 11 человек, называвших свои тройки лучших. За первое место начислялось 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.

Кордоба набрал 229 очков и занял первую строчку. Второе место досталось его одноклубнику, полузащитнику Эдуарду Сперцяну, получившему 158 баллов. Тройку замкнул полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с 86 очками.