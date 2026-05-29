  • Агент Дзюбы подробно высказался о возвращении форварда в «Спартак»

Агент Дзюбы подробно высказался о возвращении форварда в «Спартак»

Вчера, 18:00
11

Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, дал обширный комментарий по поводу возможного перехода игрока в «Спартак».

«Постоянно мониторю инфополе и вижу каждый день разную информацию и разные мнения. В основном в контексте Артема обсуждается тема «Спартака». Упоминаются даже разные фамилии, якобы причастные к каким-то переговорам, агенты и прочее. Это все не соответствует действительности. Очень много разных домыслов. Тем более сейчас межсезонье, скудная на новости пора.

Интересно, что вчера был матч сборной России против Египта, но, как мне показалось, все равно большинство обсуждали потенциальный переход Артема в «Спартак». Это говорит о многом.

Что касается «Спартака», то могу лишь процитировать слова спортивного директора клуба Франсиса Кахигао: нужно посмотреть, что случится в будущем. Одно знаю точно: Артем никогда не говорил ничего плохого про «Спартак», всегда ценил клуб и с уважением относился к нему. «Спартак» его воспитал и дал дорогу в большой футбол.

Случались какие-то реплики, но они скорее были направлены в адрес конкретных людей, а «Спартак» – это намного больше, чем конкретные люди, это большая народная история, самый популярный клуб России.

Сейчас многое муссируется, вспоминают ту самую историю про шарф, но Артем не так давно в интервью одному из величайших спартаковцев Андрею Тихонову дал все пояснения по этому поводу. Поэтому мне кажется, что те, кто еще раз посмотрит то видео, поймут, что Артему нет смысла что-то выдумывать. Он честно рассказал, как видел тот момент. А у меня есть лишь вопросы к человеку, который зачем-то бросил шарф на бровку, устроив провокацию.

Также понятно, что для кого-то до сих пор переход Артема в «Зенит» – весьма чувствительная тема. Но опять-таки нужно знать подробности той истории. Большинство судят по каким-то отдельным вбросам в публичное поле. Надеюсь, Артем когда-нибудь предаст ее огласке. Тем не менее все это уже дела минувших дней.

Если говорить про какую-то потенциальную возможность перехода, то это точно было бы красивой историей для всего нашего футбола. Время покажет. Мы будем работать над различными вариантами», – сказал Гольдман.

  • 37-летний Дзюба провел в «Акроне» два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
  • Стороны не стали продлевать контракт, истекающий в июне.
  • Нападающий играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (11)
Император 1
1780066972
Много Дзюбы в последнее время
...уефан
1780068204
...слова Гольдмана не стоят времени затраченного на их прочтение...
Цугундeр
1780069343
Таки идите Гольдман на хер с вашимь переростком..
slavburlakovka
1780069806
Комментарий скрыт модератором
FWSPM
1780069998
если бы не его длинный язык давно бы назад взяли...точно лучше чем заболотный но мозгов правильно себя вести артемке не хватило
rash1959
1780071103
дрочера быстрее в думу возьмут чем в Спартак.
NewLife
1780071487
.издабол этот гольдман. Отъ.битесь уже от спартака, дебилы и лжецы. "Артем никогда не говорил ничего плохого про «Спартак»" С.ка я слышал своими ушами😡
almanev
1780071642
Дзюбе и его агенту оооочень хочется в Спартак, но не зовут
ScarlettOgusania
1780074290
про "красивую историю" с возвращением в Спартак Гольдман (на то и гольдман) зря упомянул, лучше бы вспомнил некрасивую историю перехода дзюбиньо к бом.жам, не замыливая тему давними временами...🤬
R_a_i_n
1780077759
Шлюба ******** заднеприводный идёт на йух!
