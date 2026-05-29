  • Президент «Урала» Иванов сделал заявление о будущем Селихова в клубе

Президент «Урала» Иванов сделал заявление о будущем Селихова в клубе

Вчера, 16:29
2

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слова вратаря Александра Селихова о возможном уходе из команды.

– Один вопрос про конкретного игрока. Селихов продолжит играть в «Урале»? После ответного стыка Александр заметил: «Больно и обидно оставаться в Первой лиге».

– От вас впервые слышу такие его слова. Саша – опытный вратарь. Мы с ним переговорили после ответного матча с Махачкалой. Он сказал, что готов дальше биться за «Урал» и доказывать. Намерен остаться.

У него действующий контракт. Не слышал, чтобы он куда-то собрался уходить. Мы очень рады, что он оказался в нашем клубе.

– При этом, наверное, все же ошибся в эпизоде со вторым голом махачкалинцев.

– Покажите мне голкипера, который никогда не ошибается. Таких нет в природе. Возможно, Саша мог сыграть чуть удачнее, отбить. Но о какой-то глобальной ошибке я бы не говорил.

Вы же не вспоминаете сколько раз он нас спасал! Я за него двумя руками. Один из лучших голкиперов в нашей стране.

  • Селихов выступает за «Урал» с февраля 2025 года.
  • 32-летний вратарь провел в этом сезоне 26 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 12 голов. 15 игр он отстоял на ноль.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Урал Селихов Александр Иванов Григорий
Willow
Willow
Вратарь то хороший, но сам прописал себя в первой лиге
BoevStas1
BoevStas1
Статистика очень хорошая!Да и Саша молодец!
