Президент «Урала» Иванов сделал заявление о будущем Селихова в клубе

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слова вратаря Александра Селихова о возможном уходе из команды.
– Один вопрос про конкретного игрока. Селихов продолжит играть в «Урале»? После ответного стыка Александр заметил: «Больно и обидно оставаться в Первой лиге».
– От вас впервые слышу такие его слова. Саша – опытный вратарь. Мы с ним переговорили после ответного матча с Махачкалой. Он сказал, что готов дальше биться за «Урал» и доказывать. Намерен остаться.
У него действующий контракт. Не слышал, чтобы он куда-то собрался уходить. Мы очень рады, что он оказался в нашем клубе.
– При этом, наверное, все же ошибся в эпизоде со вторым голом махачкалинцев.
– Покажите мне голкипера, который никогда не ошибается. Таких нет в природе. Возможно, Саша мог сыграть чуть удачнее, отбить. Но о какой-то глобальной ошибке я бы не говорил.
Вы же не вспоминаете сколько раз он нас спасал! Я за него двумя руками. Один из лучших голкиперов в нашей стране.
- Селихов выступает за «Урал» с февраля 2025 года.
- 32-летний вратарь провел в этом сезоне 26 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 12 голов. 15 игр он отстоял на ноль.