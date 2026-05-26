Президент Иванов может покинуть «Урал» спустя 23 года

Григорий Иванов, президент «Урала», допустил скорый уход из клуба.
«Есть вероятность того, что я не останусь во главе «Урала» в следующем сезоне. В этом вопросе всякое может произойти, но пока рано говорить более конкретно. Лично я готов и дальше работать в «Урале». Этот клуб – моя жизнь. Посмотрим, что будет дальше.
Одновременно с этим пока не готов подтвердить тот факт, что прежний тренерский штаб продолжит работу. Мы только распустили команду, от конца сезона всего два дня прошло. Если будут какие-то изменения, мы сразу об этом расскажем», – сказал Иванов.
- Президент возглавляет «Урал» с 2003 года.
- При нем команда вышла в РПЛ в 2013 году, а затем вылетела в 2024.
- «Урал» проведет в Первой лиге третий сезон подряд.
