Президент Иванов может покинуть «Урал» спустя 23 года

Григорий Иванов, президент «Урала», допустил скорый уход из клуба.

«Есть вероятность того, что я не останусь во главе «Урала» в следующем сезоне. В этом вопросе всякое может произойти, но пока рано говорить более конкретно. Лично я готов и дальше работать в «Урале». Этот клуб – моя жизнь. Посмотрим, что будет дальше.

Одновременно с этим пока не готов подтвердить тот факт, что прежний тренерский штаб продолжит работу. Мы только распустили команду, от конца сезона всего два дня прошло. Если будут какие-то изменения, мы сразу об этом расскажем», – сказал Иванов.