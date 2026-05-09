Клуб ФНЛ пожалуется в администрацию Путина на несправедливость

«Уфа» не согласна с техническим поражением в матче со «СКА-Хабаровском».

КДК 5 мая засчитал поражение «Уфе» со счетом 0:3 за неявку на матч. Встреча в Хабаровске была запланирована на 3 мая и должна была начаться в 10:00 мск.

«Уфа» не смогла добраться до места проведения матча в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима «Ковер».

Уфимцы рискуют вылететь из Первой лиги.

«Уфа» подготовила письма министру спорта России Михаилу Дегтярева, в администрацию президента страны на имя Алексея Дюмина и в Следственный комитет страны в связи с неправомерным решением КДК, засчитавшим «фиолетовым» техническое поражение за неявку в Хабаровск. Команда не смогла вылететь на игру из-за атаки беспилотников и закрытия аэропорта в Башкортостане.

Заявлениям будет дан ход, когда «Уфа» получит мотивационную часть из КДК, объясняющую данное решение. Ее в клуб до сих пор не прислали. При этом уфимцы уже подготовили и оплатили апелляцию в сам Контрольно-дисциплинарный комитет.

А я говорил, что эта история получит продолжение, особенно если «Уфа» вылетит.

Кто-то не согласен с решением КДК, кто-то поддерживает – но это все лирика, эмоциональный момент. Есть регламент, а в нем не прописано, что команда должна прибывать за сутки до игры. Тем более команда вылетала накануне. И тем более по московскому времени «Уфа» должна была прибыть в 22:15. Как все это трактует регламент? Да никак.

Произошел форс-мажор. И мы видим, что сейчас творится в РПЛ в связи с закрытием аэропортов в южном направлении. А если бы матчи были завтра?

Если в календаре нет резервного дня для проведения игры, то это точно проблема не «Уфы», а проводящей турнир организации.

На заседании КДК присутствовали Артур Григорьянц, представитель ФНЛ Василий Иванов и Андрей Соколов, причем последний жестко топил за технарь, хотя по идее он должен отстаивать интересы клубов», – написал ФНЛ-инсайдер Сергей Ильев.