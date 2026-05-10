Ташуев намекнул, что «ПСЖ» играет по его конспектам

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил, что давно эксплуатирует идеи, которые сейчас проявляет «ПСЖ».

– Мне очень понравилась игра «Баварии» и «ПСЖ». Я даже сделал нарезки и показал своим футболистам, чтобы подтвердить нашу идею. «ПСЖ» агрессивно прессингует, работает на спринтах, втирается в тело. «Бавария» в одной атаке провела четыре единоборства в прессинге с отбором мяча. Там есть элементы, которые делаем мы. Я моделировал этот прессинг футболистам. В финале Лиге чемпионов отдаю предпочтение «ПСЖ». Я им не симпатизирую в качестве болельщика, а просто мне нравится по-тренерски.

– Вы хотите, чтобы элементы игры «ПСЖ» были у вашей команды?

– Мы не просто хотим, а делаем это уже давно. Я просто этим подтверждаю футболистам, что наше направление работает. Посмотрите, на топ-уровне делают буквально то же самое. Это подтверждение идеи. Это моя стилистика по жизни. Мы показываем игрокам, они делают на своем уровне. Понятно, что мои футболисты в «ПСЖ» не заиграют, потому что уровень там другой. Но если говорить о базовых вещах, то они одинаковые. Неважно, работаешь ты в «ПСЖ» или в «Твери».

– Луис Энрике играет в такой же футбол, как и вы?

– Весь футбол одинаков, потому что закономерности в нем одинаковые. Чем выше отбираешь мяч, тем больше вероятность гола. Значит, надо тренировать высокий прессинг. Все элементарно. Это просто матчасть. Все одно и то же, но просто уровень исполнителей разный. Тут суть даже не в Энрике или ком-то еще. В футболе надо забивать голы.

Вот пишут, что Ташуев работает как Гвардиола. Не говорил я такого, просто есть одинаковые закономерности в футболе. Абсолютно ничего нового нет. Неважно, будет это Энрике, Петров или Сидоров. Забей гол в чужие и не пропусти в свои. Понятно, что все зависит от уровня футболистов, поэтому мы никогда не обыграем «ПСЖ», как бы мы ни тренировались. А стилистику сделать легко, если ты разумный человек, соблюдаешь закономерности и знаешь методики.