Черевченко возвращается в Россию

Тренер Игорь Черевченко возвращается в российский футбол. Он должен вновь возглавить тульский «Арсенал».
«Черевченко близок к назначению в «Арсенал». Он согласован в Туле на всех уровнях – осталась резолюция губернатора. Дмитрий Миляев был занят в последние дни, в том числе находился с рабочим визитом в Москве, поэтому вопрос откладывался.
В штаб Черевченко, если он сменит Дмитрия Гунько, войдет Валерий Климов. А вот Игоря Семшова и тренера вратарей Валерия Клейменова – в этом составе они работали, когда «канониры» добились наивысшего результата в своей истории – в «Арсенале» , скорее всего, не будет. Семшов вроде бы отказался сам», – написал источник.
- Черевченко возглавлял «Истиклол» с октября 2024 года до декабря 2025-го.
- За этот период команда дважды выигрывала золотые медали чемпионата Таджикистана. Также он работал в клубе в 2023 года.
- В России, помимо «Локомотива», 51-летний специалист возглавлял «Балтику», «Арсенал», «Химки» и «Факел».
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева