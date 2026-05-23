Черевченко возвращается в Россию

Тренер Игорь Черевченко возвращается в российский футбол. Он должен вновь возглавить тульский «Арсенал».

«Черевченко близок к назначению в «Арсенал». Он согласован в Туле на всех уровнях – осталась резолюция губернатора. Дмитрий Миляев был занят в последние дни, в том числе находился с рабочим визитом в Москве, поэтому вопрос откладывался.

В штаб Черевченко, если он сменит Дмитрия Гунько, войдет Валерий Климов. А вот Игоря Семшова и тренера вратарей Валерия Клейменова – в этом составе они работали, когда «канониры» добились наивысшего результата в своей истории – в «Арсенале» , скорее всего, не будет. Семшов вроде бы отказался сам», – написал источник.