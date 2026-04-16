Губернатор опубликовал макет нового стадиона «Факела»

Александр Гусев, губернатор Воронежской области, опубликовал пост о новом стадионе «Факела».

«Много лет назад мы приняли решение о строительстве Центрального стадиона «Факел». Наверное, для каждого воронежца очевидно, что этот проект имеет стратегическое значение для нашей области.

Футбол – самый популярный вид спорта как в стране, так и в регионе: у нас им занимаются более 50 тысяч человек, из них свыше 26 тысяч – дети. У воронежского футбола есть серьезные достижения на всероссийском уровне, а заполняемость матчей нашего клуба стабильно превышает 85% – это исторически высокий показатель.

Теперь нам фактически осталось выбрать формат, в котором будет реализован проект. В правительство региона поступило предложение от хорошо известной белорусской компании о возведении стадиона в рамках концессионного соглашения. Мы объективно оцениваем текущие экономические условия и понимаем важность бережного отношения к бюджету. Наша задача – минимизировать бюджетную нагрузку и обеспечить жесткий контроль за расходами.

В этих условиях предложение белорусских коллег, которые в первое время финансирование строительства объекта берут на себя, конечно, достойно серьезного внимания. Министерство спорта региона уже подтвердило соответствие поданного заявления требованиям законодательства. В ближайшее время мы уточним все параметры соглашения: структуру финансирования, обязательства по срокам, а также изучим предлагаемую модель дальнейшей эксплуатации стадиона.

Конечно, предложенный проект концессионного предложения будет опубликован. При этом хочу подчеркнуть: белорусская компания – лишь первый заявившийся инвестор из возможных: в течение 45 дней после публикации мы будем ждать предложений от других компаний, желающих принять участие в проекте.

Новый стадион станет современной площадкой для проведения соревнований федерального и международного уровня. Это, безусловно, даст дополнительный импульс экономике и туристической привлекательности региона», – написал Гусев.